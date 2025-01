MB Maria Beatriz Giusti

Pesquisa de Acompanhamento de Egresso 2022-2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI) - (crédito: Carla Albuquerque/Senac-RR)

Mais de 85% dos ex-alunos de cursos técnicos estão empregados. É o que diz a Pesquisa de Acompanhamento de Egresso 2022-2024 do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI). O percentual é o maior desde o início da série histórica da pesquisa, em 2002. Foram consultados mais de 211 mil alunos formados em algum curso técnico do SENAI ao longo de 2023 e 2024.

Leia também: IFB abre mais de 2 mil vagas para cursos técnicos gratuitos

Entre os formados nas áreas de telecomunicação, o número é ainda maior, com 98% dos ex-alunos empregados. Outras áreas de formação, como celulose e papel (97,5%), refrigeração e climatização (95,3%), energia (91,7%) e metalmecânica (90%), também apresentaram as maiores taxas de empregabilidade.

Leia também: Senac-DF oferece 2 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para estudantes



A pesquisa também revelou que, após formados, os alunos têm um aumento significativo de salário. Egressos de curso técnico de nível médio têm incremento de 17,4% de renda, cursos de qualificação profissional apresentam um aumento de 8%, enquanto ex-alunos de graduação têm um acréscimo de 8,7% no salário.

Leia também: 6 cursos técnicos para trabalhar na área da tecnologia

Os dados de incremento de renda também mostram a renda média do profissional durante o curso e após a formação. Enquanto os alunos formandos recebem um salário mínimo, após formado a média salarial sobe para quase dois salários mínimos. Além disso, o levantamento apontou ainda que 75% dos ex-alunos ocupam vagas formais, com carteira assinada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o diretor geral do SENAI, Gustavo Leal, investir em educação profissional e tecnológica é essencial para construir um futuro mais sólido. “O SENAI trabalha continuamente para acompanhar as tendências do mercado e oferecer cursos que incorporam as mais recentes inovações, formando profissionais que aprendem na prática desde o início e chegam prontos para conduzir as transformações do setor. Por isso, eles estão cada vez mais bem colocados no mercado de trabalho", destaca.

“As empresas demonstram uma preferência para alunos formados pelo SENAI. Isso não é uma realidade só dessa pesquisa, ao longo do histórico das pesquisas isso sempre aconteceu. Há uma demanda do setor produtivo e uma oferta do SENAI de alunos com habilidades corretas”, argumenta o diretor. De acordo com os dados, 90% das empresas têm preferências por ex-alunos formados pelo SENAI.

*Estagiária sob a supervisão de Jaqueline Fonseca