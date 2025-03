UFRN abre inscrições para especialização em educação bilíngue para surdos

MR Marina Rodrigues

Com duração de 15 meses, curso visa formar profissionais capacitados para atuar na educação bilíngue de pessoas surdas - (crédito: Divulgação)

O Centro de Ensino Superior do Seridó (Ceres), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), abriu inscrições para a Especialização em Educação Bilíngue para Surdos, com início das aulas previsto para 1º de abril. Os interessados podem se inscrever até 6 de março, exclusivamente pela plataforma Gov.br, acessar o edital completo e realizar a inscrição por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa): https://bit.ly/4ipeFAM.

Com duração de 15 meses e aulas remotas aos sábados, o curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuar na educação bilíngue de pessoas surdas, promovendo um ensino inclusivo que respeite a identidade e a cultura surda. A especialização conta com uma carga total de 396 horas e abordará o ensino de libras como primeira língua e a língua portuguesa escrita como segunda.

Serão oferecidas 120 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, ações afirmativas e capacitação interna de servidores da UFRN. O processo seletivo será composto por três etapas: homologação das inscrições, procedimento de heteroidentificação (quando aplicável) e divulgação do resultado final. O cronograma prevê a divulgação do resultado final em 18 de março, seguida pelo período de matrículas, que ocorrerá entre 24 e 28 de março.