Inscrições até amanhã (22) para curso gratuito de estética em Ceilândia e Sol Nascente

MR Marina Rodrigues

As formações incluem cursos de designer de unhas e manicure/pedicure, estética facial e corporal, maquiagem profissional e barbeiro/designer de barba - (crédito: Sedet/Divulgação)

Moradores de Ceilândia e do Sol Nascente interessados em ingressar no setor de estética e beleza têm até esta terça-feira (22/4) para se inscrever no segundo ciclo do projeto Pró-Comunidade de Capacitação. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet) em parceria com o Instituto do Carinho, oferece 80 vagas gratuitas para pessoas a partir dos 16 anos.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.sedet.df.gov.br ou presencialmente na sede do Instituto do Carinho, localizada na QNN 5, conjunto O, casa 15, Ceilândia Norte. As formações serão realizadas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde, com carga horária de 166 horas distribuídas entre teoria e prática nos laboratórios da instituição. Ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão. Menores de idade precisam apresentar autorização dos responsáveis.

Leia também: Conheça trajetória de jovem ceilandense aprovado em curso de Stanford

Os cursos oferecidos incluem designer de unhas, manicure e pedicure, estética facial e corporal, maquiagem profissional e barbeiro/designer de barba. Além do conteúdo técnico, os participantes terão acesso a aulas especiais ministradas por profissionais renomados do setor.

A Sedet ressalta que a proposta contribui diretamente para a inclusão produtiva de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades reais de capacitação e geração de renda. O Instituto do Carinho reforça o papel transformador da estética como caminho acessível ao empreendedorismo, especialmente em regiões periféricas.

Leia também: Brasília oferece curso gratuito de criação de jogos em Ceilândia

O primeiro ciclo do Pró-Comunidade, voltado para panificação, formou centenas de participantes e obteve ampla adesão da comunidade. Agora, a nova etapa busca atender à crescente demanda por qualificação na área da beleza, setor que apresenta alta empregabilidade e retorno financeiro imediato.

Serviço



Projeto: Pró-Comunidade Estética e Beleza — 2º ciclo

Inscrições: até terça-feira (22/4)

Local: Instituto do Carinho — QNN 5, conjunto O, casa 15 — Ceilândia Norte

Público-alvo: Moradores de Ceilândia e Sol Nascente com 16 anos ou mais

Inscrição: Pelo site www.sedet.df.gov.br ou presencialmente

Realização: Sedet/DF e Instituto do Carinho