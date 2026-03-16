Inscrições abertas para cursos nos Centros de Referência da Mulher

Mariana Niederauer

DF conta com quatro unidades do Centro de Referência da Mulher Brasileira - (crédito: Agência Brasília)

Os Centros de Referência da Mulher Brasileira estão com inscrições abertas para cursos gratuitos. Esses locais são espaços ligados à Secretaria da Mulher do Distrito Federal para acolher e oferecer uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

Hoje, há unidades no Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. A iniciativa, lançada na semana passada pela secretaria, vai disponibilizar 120 vagas gratuitas nos cursos de marketing digital, tranças afro, design de sobrancelhas, artesanato amigurumi e Crochê.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, afirma que essa é uma forma de ajudar as mulheres a alcançar independência financeira e romper o ciclo de violência e que o grande avanço a partir deste mês é que a capacitação nos centros passa a ser institucionalizada, ou seja, alcança o patamar de política pública.

Além desse ciclo, que se encerra com as inscrições na quarta e as aulas a partir da semana que vem, outros 12 estão previstos. “Além do atendimento psicossocial, é preciso trabalhar na prevenção. Por isso, queremos que essas mulheres tenham autonomia financeira”, destaca, reforçando a importância de ações contínuas. “É claro que há um reforço em março (Mês da Mulher), mas nosso trabalho é de janeiro a janeiro.”

Giselle destaca o foco em serviços múltiplos e em treinamentos para saber vendê-los também, o que inclui noções de marketing digital, por exemplo.

As inscrições vão até esta quarta-feira (18/3) e as aulas começam já na semana que vem. Inscrições no Instagram @centrosdamulherdf ou clicando neste link.



Endereços das unidades: