Inscrições abertas para cursos nos Centros de Referência da Mulher

Os Centros de Referência da Mulher Brasileira estão com inscrições abertas para cursos gratuitos. Esses locais são espaços ligados à Secretaria da Mulher do Distrito Federal para acolher e oferecer uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência.
Hoje, há unidades no Recanto das Emas, Sol Nascente, São Sebastião e Sobradinho 2. A iniciativa, lançada na semana passada pela secretaria, vai disponibilizar 120 vagas gratuitas nos cursos de marketing digital, tranças afro, design de sobrancelhas, artesanato amigurumi e Crochê.
A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, afirma que essa é uma forma de ajudar as mulheres a alcançar independência financeira e romper o ciclo de violência e que o grande avanço a partir deste mês é que a capacitação nos centros passa a ser institucionalizada, ou seja, alcança o patamar de política pública.
Além desse ciclo, que se encerra com as inscrições na quarta e as aulas a partir da semana que vem, outros 12 estão previstos. “Além do atendimento psicossocial, é preciso trabalhar na prevenção. Por isso, queremos que essas mulheres tenham autonomia financeira”, destaca, reforçando a importância de ações contínuas. “É claro que há um reforço em março (Mês da Mulher), mas nosso trabalho é de janeiro a janeiro.”
Giselle destaca o foco em serviços múltiplos e em treinamentos para saber vendê-los também, o que inclui noções de marketing digital, por exemplo.
As inscrições vão até esta quarta-feira (18/3) e as aulas começam já na semana que vem. Inscrições no Instagram @centrosdamulherdf ou clicando neste link.
Endereços das unidades:
- Recanto das EmasAv. Buritis, Quadra 203, Lote 14
- Sol NascenteTrecho 02, Quadra 100, Conjunto A, Lote SC1 – Pôr do Sol
- São SebastiãoÁrea Especial (AE) 11 – Centro de Múltiplas Atividades
- Sobradinho IIAE 06 COER, Quadra 01 – Setor Oeste
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