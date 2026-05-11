Ciee oferece, esta semana, 469 vagas de estágio no DF

Victor Rogério*

Áreas administrativa, educação, direito, informática e contabilidade concentram o maior número de oportunidades disponibilizadas nesta semana - (crédito: Reprodução / Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 469 vagas de estágio abertas no Distrito Federal neste mês de maio. As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, cursos técnicos e ensino superior, ampliando o acesso dos jovens ao mundo do trabalho e à experiência profissional ainda durante o período de formação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade da instituição, localizada na Quadra 304/504 do Sudoeste.

Entre as áreas com maior número de vagas, o destaque é para administrativa, com 124 oportunidades, seguida por ensino médio (62), educação (44), campo do direito (37), informática (32), contabilidade e construção civil, ambas com 25 vagas. Também há oportunidades em marketing e comunicação, com 23 vagas cada.

As vagas são atualizadas constantemente e podem sofrer alterações conforme o preenchimento. Por isso, a recomendação é que os candidatos acompanhem as oportunidades com frequência e mantenham os dados atualizados na plataforma.

Outras áreas contempladas incluem psicologia, esportes, arquitetura e urbanismo, saúde, elétrica-eletrônica, design, licenciatura, economia, nutrição, secretariado, turismo e lazer, comércio exterior, moda, indústria, meio ambiente, telecomunicações, atendimento ao cliente e letras, além de vagas em diferentes áreas técnicas.



Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*