Nestlé abre inscrições para programa de trainee 2027

Nathallie Lopes

Os trainees também terão acesso a uma plataforma de educação, com subsídios para cursos de graduação, pós-graduação, MBA, idiomas e outras formações durante o período do programa - (crédito: FABRICE COFFRINI / AFP)

A Nestlé está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2027. Os interessados têm até 9 de setembro para se candidatar. A seleção é voltada a profissionais formados em qualquer curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), incluindo bacharelado, licenciatura e tecnólogo, com conclusão entre dezembro de 2022 e dezembro de 2026. Não há limite de idade para participar.

Uma das novidades desta edição é uma trilha de capacitação voltada para tecnologia e inteligência artificial (IA). Todos os inscritos terão acesso a masterclasses on-line e conteúdos de formação ao longo do processo, inclusive aqueles que não avançarem para as etapas finais da seleção.

O cadastro deve ser feito pela plataforma do processo seletivo da empresa. Link aqui.

O processo seletivo será dividido em diferentes etapas, que incluem testes on-line, painéis com a área de Gestão de Pessoas, dinâmicas, entrevistas com lideranças e avaliações finais. Segundo a Nestlé, os participantes receberão devolutivas sobre o desempenho ao longo da seleção. Os candidatos que chegarem à fase final também terão acesso a um feedback individualizado, com informações sobre pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento.

Áreas e requisitos

As vagas contemplam áreas como Supply Chain, Marketing, Gestão de Pessoas, Vendas, E-commerce, Engenharia e Qualidade, entre outras. Para participar, é necessário ter disponibilidade para mudança de cidade.

Isso porque o programa prevê rotações de desenvolvimento, com duração de quatro a 12 meses, conforme a área de atuação e a trajetória de cada trainee. As atividades podem envolver diferentes localidades, de acordo com a área e a trajetória do profissional. Ao longo dos dois anos de programa, os selecionados terão contato com diferentes atividades e experiências profissionais dentro da companhia.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos estão assistência médica, odontológica e de medicamentos, previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros e resultados (PLR), vale-refeição, desconto em produtos e licenças parentais.

Os trainees também terão acesso a uma plataforma de educação, com subsídios para cursos de graduação, pós-graduação, MBA, idiomas e outras formações durante o período do programa.

