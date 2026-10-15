Giovanna Rodrigues

Estão abertas as inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados começaram nesta quinta-feira (15/10). Os interessados terão até 17 de novembro para se inscrever, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição é de R$130,00.

A seleção reúne 184 vagas, sendo 66 imediatas e 118 para cadastro reserva, para profissionais de diferentes áreas, de comunicação a engenharias, além de cargos que aceitam diploma de qualquer graduação. O salário inicial é de R$32.070,88 para todas as especialidades da carreira de analista legislativo.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para serem aplicadas em 17 de janeiro e o resultado final para 30 de abril. Os exames serão aplicados em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal.

As vagas estão distribuídas em 11 especialidades:

Divulgação Institucional;

Jornalismo;

Relações públicas;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Eletrônica/Telecomunicações;

Engenharia Mecânica;

Museologia;

Registro e Redação;

Terão direito a isenção de taxa os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e doadores de medula óssea. O benefício pode ser solicitado até 23 de outubro.

Um dos destaques do edital é a especialidade de Registro e Redação, que não exige formação superior específica, e oferece 25 vagas imediatas e 25 reservas. Para concorrer, basta possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, independente da área de formação. Já as demais oportunidades são destinadas a candidatos com graduações específicas.

Além da formação exigida para cada especialidade, os candidatos deverão atender a requisitos legais para ingresso no serviço público federal. É necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, nos casos previstos por lei; estar em dia com as obrigações eleitorais, estar quite com as obrigações militares, possuir aptidão física e mental para exercício do cargo e apresentar documentação exigida para a posse.