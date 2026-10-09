CGU lança concurso com 60 vagas e salários de até R$ 20 mil

Letícia Passos

Inscrições para o certame da CGU ficam abertas até 4 de novembro - (crédito: Divulgação/Controladoria-Geral da União )

A Controladoria-Geral da União ( abriu um novo concurso público para candidatos com formação de nível superior. O edital, publicado nesta sexta-feira (9/10), oferece 60 vagas imediatas e prevê ainda a formação de cadastro de reserva, com remuneração inicial que pode chegar a R$ 20 mil para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições começam às 10h deste sábado (10/10) e seguem até 4 de novembro, exclusivamente pela internet, no Portal Cebraspe. A banca também será responsável pela aplicação das provas, marcadas para 13 de dezembro em todas as capitais do país.

Distribuição das vagas

Das 60 oportunidades imediatas, metade é destinada à área de Auditoria. As outras 30 estão divididas igualmente entre três especialidades de Tecnologia da Informação.

Auditoria concentra 30 vagas. Tecnologia da Informação – Ciência de Dados, TI – Infraestrutura de TI e TI – Desenvolvimento de Sistemas oferecem dez oportunidades cada.

A maior parte das vagas de Auditoria ficará no Distrito Federal, onde serão lotados 20 aprovados. As dez restantes serão distribuídas entre Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, com duas oportunidades em cada estado.

Já todas as vagas destinadas às três áreas de Tecnologia da Informação terão lotação no Distrito Federal.

Além das contratações imediatas, o edital permite a classificação de até 368 candidatos, número que já inclui os aprovados dentro das vagas inicialmente oferecidas. O limite será de 206 classificados para Auditoria e de 54 para cada uma das três especialidades de TI.

O concurso também prevê reserva de vagas. Pessoas com deficiência terão direito a 5% das oportunidades. Outros 30% serão destinados a ações afirmativas, sendo 25% para candidatos pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas.

Inscrições e pedido de isenção

A taxa de participação foi fixada em R$ 170 e poderá ser paga até 6 de novembro. O período para solicitar isenção será mais curto, entre 10 e 16 de outubro.

Poderão pedir dispensa da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Provas serão aplicadas em dois turnos

A seleção terá provas objetiva e discursiva, ambas previstas para 13 de dezembro. A primeira etapa será realizada pela manhã, com duração de cinco horas. À tarde, os candidatos farão a avaliação discursiva, para a qual serão reservadas três horas e meia.

A prova objetiva será composta por 170 itens no modelo de julgamento “certo ou errado”. O conteúdo será dividido em três partes: 40 questões de conhecimentos básicos, outras 40 de conhecimentos complementares e 90 de conhecimentos específicos.

Na etapa discursiva, serão apresentadas duas questões. A primeira, voltada aos conhecimentos complementares, terá valor de 30 pontos. A segunda valerá 70 pontos e será formada por uma situação-problema relacionada à especialidade escolhida pelo candidato.

A previsão é que os locais e os horários individuais das provas sejam divulgados em 2 de dezembro. No dia da aplicação, os participantes deverão chegar ao endereço indicado com pelo menos uma hora de antecedência.

O concurso terá validade de dois anos a partir da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU).