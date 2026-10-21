O que é sigilo bancário e como o tema é cobrado no Enem

Correio Braziliense

Banca elaboradora costuma utilizar notícias para propor reflexões sobre cidadania, ética e fiscalização do poder público - (crédito: Divulgação)

Debates políticos sobre a abertura de registros financeiros e prestação de contas colocam as garantias constitucionais no centro das atenções públicas. Essa discussão ultrapassa o noticiário diário e ganha relevância direta na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que aborda com frequência o equilíbrio entre privacidade individual e transparência pública.

A garantia constitucional da privacidade

O sigilo bancário integra o direito à intimidade e à vida privada, assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Esse dispositivo impede que órgãos governamentais ou terceiros acessem indiscriminadamente as movimentações financeiras, investimentos e saldos de qualquer pessoa sem justificativa amparada pela lei.

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Essa proteção salvaguarda a liberdade individual contra interferências indevidas. Apesar disso, o ordenamento jurídico nacional não considera esse direito absoluto. Mecanismos de controle estatal suspendem essa proteção quando surgem indícios consistentes de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, sonegação tributária ou fraudes na administração pública.

Hipóteses legais para o acesso aos dados

A Lei Complementar 105, de 2001, disciplina as condições para que autoridades tenham acesso aos registros bancários de correntistas. Os canais autorizados compreendem:

ordem judicial fundamentada: magistrados determinam a abertura de dados durante investigações criminais com provas de irregularidades;

comissões parlamentares de inquérito (CPIs): os colegiados do Congresso Nacional detêm poderes instrutórios próprios da autoridade judicial para requisitar extratos;

fiscalização da Receita Federal: o órgão faz o cruzamento de movimentações financeiras para a apuração tributária, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF);

abertura espontânea: o próprio titular autoriza o fornecimento dos dados para comprovar a regularidade de suas transações perante órgãos de controle ou em processos judiciais.

Como o tema costuma cair no exame

Na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, o Enem avalia se o estudante compreende a estrutura e os valores do Estado Democrático de Direito. A banca elaboradora costuma utilizar notícias, charges ou artigos de leis para propor reflexões sobre cidadania, ética e fiscalização do poder público.

O participante precisa identificar como o texto constitucional equilibra a salvaguarda das liberdades pessoais e o dever estatal de coibir irregularidades. Provas anteriores já exploraram a atuação dos poderes públicos, o princípio da impessoalidade e a responsabilidade de agentes que ocupam funções estatais.

Os enunciados também exigem que o candidato reconheça os limites de atuação de cada poder da República. Entender as fronteiras entre fiscalização legislativa, controle judicial e garantias individuais permite solucionar problemas práticos sobre competências institucionais e direitos fundamentais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.