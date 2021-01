Participante do Enem com covid-19 pode pedir reaplicação até sábado (23)

E EuEstudante

(crédito: Engin Akyurt/Unsplash )

Candidatos que não puderem participar do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 neste domingo (24/1) em virtude do diagnóstico de covid-19 ou de outra doença infectocontagiosa prevista em edital, têm até as 12h deste sábado (23/1) para solicitar a reaplicação das provas.

O pedido deverá ser feita pela Página do Participante no site do exame. As provas de reaplicação ocorrerão em 23 e 24 de fevereiro.

Os inscritos que apresentarem sintomas na véspera do Enem (após as 12h de sábado) ou no dia da prova não deverão comparecer ao Enem, para assegurar a segurança e a saúde coletiva. Nesses casos, os participantes também poderão solicitar a reaplicação nos cinco dias em que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) receberá os pedidos, como previsto em edital.



Saiba quais são as doenças previstas no edital

As doenças infectocontagiosas que constam no edital são: coqueluche, difteria, doença invasiva por haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Participante deverá anexar documentação comprobatória

Em situações como essas, o sistema para recebimento da documentação comprobatória estará aberto após o fim da aplicação do Enem impresso, entre segunda-feira (25/1) e a próxima sexta-feira (29/1). Para a análise da possibilidade de reaplicação, a pessoa deverá inserir, obrigatoriamente, documento legível que comprove a doença.

Também é necessário constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.

O documento precisa ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. A aprovação ou a reprovação da solicitação deverá ser consultada na Página do Participante.

Enem digital será no fim do mês

O Exame Nacional do Ensino Médio é organizado anualmente pelo Inep e avalia o desempenho escolar ao fim da educação básica. O exame conta com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias. Pela primeira vez, ocorrerá a aplicação no formato digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.