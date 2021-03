Fãs do BTS citam grupo na redação do Enem e comemoram notas acima de 900

VT Vitórian Tito*

A união entre música e educação deixou muita gente feliz na tarde de terca-feira (30). Alguns fãs do grupo BTS que participaram do Enem 2020 comemoram notas acima de 900 na redação da prova. Na hora de escrever sobre saúde mental, os participantes usaram o fenômeno mundial do k-pop como exemplo.



O tema da redação foi "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". Seja nas letras das músicas ou em discursos, os artistas são conhecidos por levantarem pautas de amor próprio e autoconhecimento para jovens e adultos. Pela influência, tiveram participação garantida no texto de fãs que precisaram escrever sobre o assunto.



A recifense Melissa Poroca Ventura, 17 anos, quer cursar medicina e estava no terceiro ano quando fez o exame. Ela se encantou pelo estilo musical e acompanha o grupo desde 2016. "Sinto que eles me confortam com suas letras", explica.



Para dissertar sobre o problema que assola milhares de brasileiros, especialmente durante a pandemia, ela escolheu falar sobre a música Whalien 52. A surpresa veio na tarde de segunda-feira (29), quando o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados: Melissa conquistou os 900 na redação do exame.

A letra conta a história de uma baleia que emite a frequência única de 52 hertz e vaga solitária pelo oceano com o sonho de ser escutada. Ela, então, relacionou quem apresenta algum transtorno mental com as baleias que nadam sozinhas pela infinitude do mar. A atitude foi uma forma de criticar o preconceito e o tabu que ainda existem sobre os temas de saúde psicológica.



"A partir das músicas do BTS, eu estou trabalhando para me amar a cada dia. Eles me ajudam muito no quesito saúde mental. E, principalmente nessa pandemia, ouso dizer que eles foram minha luz no fim do túnel", relata Melissa.



Os artistas são motivo de inspiração para jovens



Grazielli Fraga da Silva Cruz, 17, mora em São Paulo e também estava concluindo o ensino médio quando participou do Enem 2020. Com o sonho de entrar para o curso de jornalismo, a participante tirou 960 na redação falando sobre a música solo de um dos membros do BTS.

Para o texto, a jovem citou a letra de The Last, música de Agust D, um dos nomes como é conhecido Yoongi, o rapper do BTS. "Nessa música ele fala sobre como a família dele não aceitou os seus transtornos psicológicos e como se sentia fora do mundo. Me marcou demais", relata.



Confira a redação na íntegra:

Marcela Dutra de Almeida, 19, sonha em cursar Biomedicina e foi uma das pessoas que se inspirou no grupo para escrever o texto solicitado pela prova. A moradora de Caeté, em Minas Gerais, também citou a música The Last na redação que alcançou a nota 940.

Uma carreira de impacto



O BTS surgiu em 2013 na Coreia do Sul e hoje é conhecido mundialmente. Em entrevistas e palestras, o grupo se mostra a favor de que celebridades falem sobre saúde mental para que possam ajudar quem os acompanha.



Em 2019, lançaram o álbum Map of The Soul: Persona. As músicas trazem reflexões sobre a vida e servem como motivação e resiliência para os fãs. O álbum mais recente, lançado em 2020, fala sobre a pandemia e os desafios de viver em cenário de distanciamento social.



