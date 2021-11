Fim de Enem 2021: estudantes comentam segundo dia da prova

PI Pedro Ibarra

Chegou ao fim a saga de milhares de alunos do Distrito Federais que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021. Neste domingo (28/11), o segundo dia do certame teve 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Agora, alunos de todo Brasil aguardam o resultado do exame, que para muitos é a principal possibilidade de acesso ao ensino superior.

A prova chegou ao fim às 18h30 deste domingo, encerrando um desafio de mais de 10 horas de exame para os aproximadamente 70 mil alunos de Brasília.

O clima na saída do Centro Universitário de Brasília (Ceub) da Asa Norte era majoritariamente otimista. Diversos estudantes acharam que a prova não estava muito difícil. Outros tiveram algumas reclamações, principalmente nas questões de matemática.

A jovem Valentina Kortbawi, de 17 anos, afirmou que fez uma boa prova, e classificou as questões de física como as mais difíceis. Porém, no fim das contas, ela enxerga que o desempenho geral nos dois domingos foi melhor do que o esperado. “Acho que excedi bastante as minhas expectativas”, reflete.







Mariana Aquino, uma das primeiras pessoas a sair com o caderno de prova (os candidatos só podem levar o exame se saírem nos últimos 30 minutos do prazo), diz que, apesar do cansaço, acha que foi bem. Ela destaca que tem mais facilidade nas matérias da área de humanas. “O segundo dia é bem mais cansativo por causa das contas”, completa. Mariana está fazendo a prova na intenção de passar em uma universidade pública e acha que num geral o saldo foi “positivo”.

Frederico Balduíno, 17, é mais um dos candidatos que diz ter maior facilidade na área de humanas. Mesmo assim, ele acredita que teve um bom desempenho, mas reclama que teve problemas com o tempo da prova. “No fim tive de chutar algumas (questões) para entregar tudo”, conta. Frederico diz não se preocupar tanto com o resultado, já que focou mais em outra modalidade de vestibular. “Investi mais estudos no PAS”, pontua o jovem, que almeja cursar comunicação social.

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília se mostrou prioridade entre os alunos que saíram da prova. Muitos afirmavam que não deram tanta importância para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), porque já tinham notas altas para o ingresso por meio do vestibular da UnB.