Sisu 2024: resultado é divulgado; saiba como consultar

CB Correio Braziliense

Sisu usa notas do Enem de 2023 - (crédito: Luis Nova/CB)

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 já está disponível. A consulta pode ser realizada pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, este ano foram ofertadas 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Os selecionados deverão fazer a matrícula na instituição no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024.

Quem não foi chamado ainda poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Neste ano, o Sisu apresentou duas novas mudanças. Só haverá a edição em janeiro, não terá a do meio do ano e a mudança no sistema de cotas. Todos os candidatos concorrerão, primeiramente, às vagas de ampla concorrência. Caso não alcancem as notas nesta modalidade e façam parte de algum dos grupos de cotas (os critérios são de raça e de renda), aí, sim, entrarão na disputa pelo benefício.

Cronograma



Resultados da 1ª chamada: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: 1º a 7 de fevereiro de 2024

Entrar na lista de espera: manifestar interesse entre 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2024

Resultado das listas de espera: datas serão definidas por cada universidade

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html