Sisu 2024 aprovou mais de 239 mil candidatos, segundo MEC

VC Victor Correia

Ao todo, 1.271.301 pessoas de todo o país participaram do Sisu 2024. Seleção usa nota do Enem para ocupar vagas nas universidades públicas - (crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília )

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta quarta-feira (7/2), que 239.872 candidatos foram aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 para ocupar vagas nas universidades públicas e institutos de ensino do país. Ao todo, 1.271.301 pessoas participaram do processo, que utiliza a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com o balanço da pasta, 102.005 candidatos foram aprovados na ampla concorrência, e 137.867 no sistema de cotas e ações afirmativas das instituições de ensino. Com 264.181 vagas disponíveis no sistema público, a concorrência média do processo seletivo foi de 9,19 pessoas por vaga.

A maioria dos aprovados está na faixa entre 19 e 20 anos, com 26.948 selecionados. Em seguida vem o grupo com menos de 18 anos, com 13.104. Já os candidatos entre 21 e 25 anos, terceira faixa mais numerosa, foram 12.860.

Balanço do MEC sobre a divisão por faixa etária dos aprovados no Sisu 2024 (foto: Divulgação/MEC)

Dentre os aprovados, a maioria se declarou parda (103.100). Em segundo lugar, foram 99.350 autodeclarados brancos. Logo depois vêm os autodeclarados pretos (33.583), amarelos (2.347), e indígenas (1.492). Além disso, dentro os inscritos estavam 31.616 quilombolas, sendo que 3.633 deles, ou 1,51% do total, foram aprovados

Mudanças na modalidade de cotas

O Sisu 2024 foi o primeiro após a mudança na Lei de Cotas, no ano passado. Com a alteração, todos candidatos participaram inicialmente da ampla concorrência. Caso não aprovados, e cumprindo os requisitos para as cotas, eles participaram da segunda seleção. Segundo o MEC, a mudança teve como objetivo privilegiar os estudantes que realmente demandam a política compensatória.

Dentre as diferentes categorias das cotas, as que tiveram mais aprovados foram: Lei Independente de Renda - Pretos, Pardos e Indígenas (LI-PPI)”, com 33.577 candidatos; Lei Baixa Renda - Pretos, Pardos e Indígenas (LB-PPI), com 32.565 aprovados; Ação Afirmativa Própria da Instituição Pública de Ensino Superior - Tipo Bônus (B), com 20.17; Ação Afirmativa Própria da Instituição - Tipo Reserva de Vagas (V), com 15.775; Lei Independente de Renda - Escola Pública (LI-EP), com 12.346 aprovados; e Lei Baixa Renda - Escola Pública (LB-EP), que teve 10.164 aprovados.

