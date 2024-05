AG Aline Gouveia

O Enem 2024 será aplicado em todo o país nos dias 3 e 10 de novembro - (crédito: Shutterstock/Brenda Rocha)

O prazo para a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa nesta segunda-feira (27/5) e vai até 7 de junho. Para se inscrever, os candidatos devem acessar a Página do Participante e logar com CPF e senha do portal do governo federal Gov.br.

Candidatos que tiveram a isenção aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 13 de maio também precisam se inscrever no exame.

Os moradores do Rio Grande do Sul terão um prazo extra devido à calamidade pública no estado. Segundo o ministro Camilo Santana, o Ministério da Educação trabalha em um novo calendário, voltado a essas pessoas. Esse público terá a isenção da taxa de inscrição garantida e também poderá se inscrever no período regular.

O Enem 2024 será aplicado em todo o país em 3 e 10 de novembro. Na primeira etapa da prova, com 5 horas e 30 minutos de duração, são avaliados os conhecimentos de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias.

No segundo dia do exame, de 5 horas de duração, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O resultado será divulgado em 13 de janeiro de 2025.

Cronograma do Enem 2024:

Inscrições: 27/5/2024 a 7/6/2024 (período ampliado para Rio Grande do Sul a ser definido);

Pagamento da taxa de inscrição: 27/5/2024 a 12/6/2024;

Aplicação das provas: 3/11/2024 e 10/11/2024;

Divulgação do gabarito: 20/11/2024;

Divulgação do resultado: 13/1/2024

No dia das provas do Enem: