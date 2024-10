Confira dicas de especialistas para controlar a ansiedade no pré-Enem

GS Giovanna Sfalsin HS Henrique Sucena

Alunos do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte em expectativa para os dois finais de semana de prova - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Para ajudar a transformar o nervosismo dos candidatos ao Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) em foco e confiança, a equipe de reportagem do Correio conversou com especialistas e estudantes, que compartilharam dicas eficazes para lidar com a pressão. Técnicas de respiração, acupuntura, apoio da família, práticas de autocuidado e alimentação adequada são fundamentais para enfrentar o exame com serenidade e determinação.

A Psicóloga Emily Verde, especialista em terapia cognitivo comportamental, afirma que a ansiedade gira em torno da pressão por resultados e do medo de não conseguir corresponder às próprias expectativas e de seus familiares. "A quantidade e a complexidade dos conteúdos a serem treinados, o estilo de vida intenso de estudos, somado a uma rotina de sono e descanso insuficiente, aumenta a vulnerabilidade", aponta. Os sinais mais comuns, segundo ela, incluem dificuldade para dormir, alterações no apetite, irritabilidade e sintomas físicos, como dores de cabeça e tensão muscular.

A neuropsicóloga Juliana Gebrim, especialista em preparação de estudantes, destacou que introduzir técnicas de relaxamento e exercícios de respiração na rotina, ajudam a acalmar a mente. Segundo ela, a Respiração 4-4-4-4, também conhecida como respiração quadrada, pode ser muito útil. "Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente pelo nariz, contando até quatro, depois segure a respiração por quatro contagens. Solte o ar lentamente pela boca, contando até seis. Repita esse ciclo por cinco minutos, concentrando-se apenas na sua respiração e deixando de lado pensamentos invasivos", sugere.

Além disso, para ela, a família desempenha um papel essencial no emocional do estudante durante esse período. "O apoio deve ser encorajador, mas sem expectativas exageradas. É necessário estar disponível para ouvir e conversar, pois compartilhar preocupações pode aliviar a carga emocional", afirma.

O professor de meditação Rafael Verçosa recomenda a técnica Stop. "É uma prática em que o estudante para o que está fazendo, respira fundo, reflete sobre seus sentimentos e prossegue com mais consciência. Outras técnicas, como visualizações de cenários tranquilos e a prática regular de atividades físicas também ajudam a reduzir o estresse e aumentar a clareza mental. São ações simples que, combinadas, geram um grande impacto na tranquilidade e no foco dos estudantes", conclui.

Preparação

O Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte (CEMTN) fará um evento entre sexta e sábado, onde os alunos terão aulões e momentos de descontração durante uma noite na escola. A estudante Ester Ferreira Lopes, 17, pretende fazer o curso de fisioterapia e tem se dedicado muito para a prova. Ela acredita que o "Enem do Pijama", como é chamado o evento, será importante para os alunos. "Eu estou muito animada, porque são professores muito bons, que acrescentaram bastante no meu conhecimento, tanto para repertório cultural, quanto em relação às provas. Então, acho que vai ser muito legal", prevê a jovem.

Segundo o nutricionista Pedro Melo, a alimentação equilibrada é fundamental para garantir que o estudante possa extrair o máximo da sua função cognitiva tanto na preparação quanto no dia da prova. "Explorar a variedade de carboidratos complexos como tubérculos (mandioca, batata doce, e outras raízes), frutas e grãos integrais, é uma forma de evitar picos e quedas que podem gerar sonolência, fraqueza, tontura e outros sintomas que atrapalhem o estudante", pontua.