Está chegando a hora! Veja a movimentação dos candidatos ao Enem

ME Maria Eduarda Lavocat VR Victor Rogério*

Alunos atentos ao aulão gratuito realizado em escola no Gama para fazer uma revisão das matérias no fim de semana - (crédito: Fotos: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um exército de 4,3 milhões de inscritos em todo o Brasil preparam-se para a 26ª edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), considerada a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. No Distrito Federal, são 74.366 inscritos. As provas ocorrerão em todo o país nos próximos domingos, dias 3 e 10 de novembro, e, nesta reta final, adotar métodos e cuidados torna-se essencial para uma boa performance.

Estudantes do Gama e Brazlândia aproveitaram o fim de semana para uma boa revisão no aulão gratuito Vem Enem promovido pelo Instituto Evolui com apoio da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF. Os professores voluntários fizeram revisões das principais disciplinas e deram dicas estratégicas para auxiliar os estudantes.

Paulo César de Farias, 61 anos, foi um dos 500 alunos que aproveitaram o aulão no Gama. O objetivo dele é ingressar no curso de psicologia na Universidade de Brasília (UnB), para ajudar dependentes químicos que vivem nas ruas, uma realidade que ele conheceu de perto. "Optei por esse curso porque sei como esses profissionais são importantes para quem vive essa situação", conta o estudante com empolgação.

De acordo com Paulo, o evento tem sido revigorante e uma boa oportunidade para testar seus conhecimentos. "Eu estava meio desanimado. Quando cheguei aqui, o professor de matemática me despertou. Cheguei agora à tarde e, em menos de três horas, já senti uma energia positiva. Gosto muito da maneira como as aulas estão sendo dadas", compartilha.

Filho e mãe, Arthur Santana, 20, e Adriana Santana, 39, estão se preparando juntos para o exame. "Quando fiz o Enem pela primeira vez, eu era mãe adolescente. Ingressei e me formei no curso de enfermagem em uma universidade particular, pois era oferecida flexibilidade de turno. Hoje, minha vida está estruturada, sou servidora pública, e posso realmente cursar o que sempre quis: medicina em uma federal", explica Adriana.

Arthur também fará o Enem pela segunda vez. Ele realizou o exame em 2022 e foi aprovado em relações internacionais na Universidade Federal do Tocantins (UFT), mas resolveu trancar a matrícula para tentar o mesmo curso na UnB, para ficar mais perto de casa. "Ela (a mãe) mencionou que queria realizar esse sonho, então sugeri que fizéssemos juntos este ano. Estudamos, incentivamos um ao outro, e isso me motiva ainda mais a lutar pelo que quero", conta o estudante.

Planejamento

















Com a aproximação do exame, é natural que algumas dúvidas surjam na cabeça dos estudantes. Segundo professores, a recomendação é diminuir o ritmo dos estudos e priorizar a revisão de conteúdos previamente estudados. "Uma rotina intensa nesses últimos dias pode ser contraproducente, pois o descanso é essencial para um bom desempenho. O foco deve ser na consolidação e confiança no conhecimento já adquirido", afirma Patrícia Belezia Oliveira, coordenadora pedagógica do Colégio Galois.

A prova de redação tem um impacto crucial na nota final dos participantes. Na avaliação, os estudantes precisam redigir um texto dissertativo-argumentativo sobre questões de cunho político-social. "Os conteúdos mais cobrados no caso de redação, geralmente, são temas que vão sempre variar, mas nós temos os eixos temáticos, então é importante estar sempre atento, também, a quais são essas possibilidades de eixos temáticos", afirma a professora de língua portuguesa Roberta Painho.

Repertórios culturais também são importantes para dar embasamento ao texto. "Após definir a tese e as linhas argumentativas, pense em repertórios. Você vai precisar de repertórios para embasar a sua argumentação, aquilo que só sai da nossa cabeça que não tem nenhum fundamento, não tem uma área de conhecimento embasando, não serve", alerta Roberta, também coordenadora de redação do ensino médio no Galois.

Dicas de ouro

O professor Cássio Marcelo, 62 anos, destacou os conteúdos que mais são recorrentes na prova de história, disciplina que ensina. "O que mais cai é história do Brasil. São, geralmente, assuntos envolvendo escravidão, formação da cidadania no Brasil, direitos humanos, formação em um regime democrático, Constituição, e sempre ilustrando isso com algum momento da nossa história", destaca.

Além disso, o docente também ressalta a importância de uma leitura atenta às questões da prova. "Reforço essa questão de uma leitura cautelosa de texto. Não faça nada apressado. Se não conseguir entender muito bem o que o texto está dizendo, passa pra outra questão, depois você volta. E, geralmente, são questões bem abrangentes que, na verdade, estão exigindo muito a interpretação do texto", pontua.

Entre as disciplinas cobradas no 1º dia de exame, também está geografia. Os conteúdos são variados e exploram temáticas diversificadas, como espaço agrário, com enfoque em espaço agrário brasileiro; questões ambientais, impactos ambientais e meio ambiente; globalização e questões geopolíticas. No entanto, apenas o domínio das matérias não é suficiente para realizar uma boa prova. Muitos alunos enfrentam a situação com ansiedade e medo de não conseguirem a aprovação, o que acaba impactando negativamente o desempenho do estudante.

Além das matérias, o professor de geografia João Augusto Guimarães frisa a importância da saúde mental. "Eu diria que, muito além do conteúdo, é conseguir controlar a sua ansiedade e conseguir controlar o tempo de prova. A prova do Enem é longa, são textos que exigem uma concentração, então é muito importante que você esteja bem, que se lembre do seu estudo ao longo do ano e, além de tudo, que tenha confiança no seu conteúdo, confiança em si mesmo. Saiba que tudo que está na prova você sabe", aconselha.

Siga estas orientações para o dia da prova

De olho no relógio



1° domingo (3/11)

Linguagens, códigos e suas tecnologias; redação, ciências humanas e suas tecnologias, língua estrangeira. Início da prova às 13h30 e término às 19h.



2° domingo (10/11)

Ciências da natureza e Matemática. Início da prova às 13h30 e término às 18h30.



Fique ligado



Aplicação das provas: 3 e 10/11/2024

Divulgação dos gabaritos: 20/11/2024

Enem PPL/ reaplicação: 10 e 11/12/2024

Resultados: 13/01/2025

O que levar



RG ou outra documentação oficial com foto (veja em Documentos aceitos);

Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.



Documentos aceitos



» Carteira de Identidade Nacional (CIN), e-Título, CNH ou RG (podem ser apresentados

pelo aplicativo Gov.br);

» Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

» Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

» Passaporte;

» Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de

janeiro de 1997.



Participante estrangeiro pode apresentar:



» Passaporte;

» Identidade expedida pelo » Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive, aqueles reconhecidos como refugiados;

» Carteira de Registro Nacional Migratório;

» Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

» Cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente, emitido por estado parte ou associado ao Mercosul.



Em caso de perda…



Este ano, não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência (B.O.) em caso de perda de documentos físicos.



Deixe em casa



Óculos escuros e itens de chapelaria, como boné e gorro;

Livros, manuais, anotações;

» Fones de ouvido;

» Calculadora;

» Relógios de qualquer tipo.



Local de prova



Acesse seu Cartão de Confirmação na página do participante (enem.inep.gov.br/participante ), com número de inscrição, local das provas e mais. É necessário informar o CPF e a senha de cadastro da plataforma Gov.br.



Transporte público



Segundo o Metrô-DF, as informações sobre a ampliação de horários nas estações serão divulgadas nesta semana. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que nos dias de provas haverá reforço no transporte público coletivo do DF nas linhas que tenham seus itinerários paras escolas de todas as RAs. Este ano, a UnB (Campus Darcy Ribeiro) terá aplicação de provas para quase 4 mil candidatos e, por isso, a linha 0.110 — Rodoviária do Plano Piloto/UnB — terá partidas duas horas antes do início das provas e no horário de término, às 19h.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues

