Mais 4 milhões de candidatos estão inscritos no Enem 2024; portões abrem às 12h

JF Jaqueline Fonseca

As provas do Enem 2024 serão realizadas em duas fases, sempre aos domingos - (crédito: Shutterstock/Brenda Rocha)

Neste domingo será realizada a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. Neste primeiro dia, os candidatos vão responder 45 questões de de linguagens, que integram as matérias de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h no Distrito Federal e demais unidades da federação que seguem o fuso da capital federal. Os candidatos deverão terminar as provas até às 19h.

4.325.960 pessoas confirmaram a inscrição e são esperadas em 1753 municipios. O Enem será aplicado em quatro fusos horários diferentes. Em Fernando de Noronha (PE), que está uma hora à frente do fuso de Brasília, os portões abrem às 13h e fecham às 14h do horário local.

No Amazonas — com exceção de 13 municípios que estão e fuso diferente — além dos estados Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a abertura dos portões será realizada às 11h e o fechamento às 12h, no horário local.



O que o candidato deve levar para o Enem

Documentos digitais podem ser apresentados. A principal novidade é a Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital. Outros documentos, como e-Título, CNH ou RG, também poderão ser apresentados, por meio do aplicativo Gov.br.

A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Lanches poderão ser levado, mas precisarão ser vistoriados pelo chefe da sala.

O Inep também recomenda que o candidato leve impresso o cartão de confirmação da inscrição, que pode ser emitido na página do participante.

Proibido no Enem

Não é permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. O candidato que insistir no uso desses aparelhos poderá ser desclassificado. Celulares, relógios digitais ou outros itens dessa natureza deverão guardados desligados no envelope porta-objetos, antes de o participante entrar no local de aplicação. Garrafas térmicas com termômetro digitais também são proibidas.



Próxima prova

A próxima prova do Enem será no dia 10 de novembro. Os candidatos responderão 90 questões objetivas de ciências da natureza, que contam com as disciplinas de química, física e biologia, além de matemática.