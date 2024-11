LF Luis Fellype Rodrigues*

Giovanna, Julia e Eduarda têm estratégias para antes do exame - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Em contagem regressiva para a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), especialistas e professores dão dicas do que fazer nas horas antes e durante a prova para que os candidatos se saiam bem. Alimentar-se de forma saudável e realizar algumas atividades físicas pode ser crucial para aliviar a tensão e manter o foco. Além disso, ficar atento ao trajeto até os locais de aplicação do exame não deve ser descartado. No Distrito Federal, são 74.366 inscritos para a prova.

Pensar em tirar nota máxima não é o ideal, segundo a psicóloga clínica Alessandra Araújo. "Isso aumenta a pressão. Dê o seu melhor, mas saiba que um resultado isolado não define todo o seu desempenho acadêmico ou potencial", descreveu. "Reforce a autoconfiança: diga a si mesmo frases positivas, como 'eu dei o meu melhor na preparação', 'estou pronto para isso' ou 'posso lidar com o que vier'. A autoconfiança vai te ajudar a enfrentar a prova com mais foco", reforçou.

Movimentar-se é outra atividade que Alessandra sugere. "Fazer uma caminhada curta e alongamentos ajuda a soltar o corpo e a diminuir a tensão. Se você tem um parque ou área aberta por perto, saia para andar um pouco. Isso pode ser ótimo", observou. No momento em que receber a prova, é recomendável um ritual de boas-vindas. "Faça uma breve pausa de 10 segundos: respire fundo, alongue os braços e visualize-se completando a prova com calma e segurança", acrescentou.





















Distração

A professora de química Vanine Barros contou que, no local onde dá aulas preparatórias para o Enem, fizeram um Halloween para deixar a revisão mais descontraída. "Os alunos puderam sentir o ambiente mais leve e descontraído. Dessa forma, aquele medo da prova foi esquecido. Se ficarem pensando demais, podem esquecer alguns assuntos importantes, então esses momentos de descontração fazem a diferença", orientou.

O intervalo também teve interações, pois os candidatos curtiram músicas e receberam algumas guloseimas. "Isso foi para relembrar a brincadeira de doces ou travessuras, mas, é claro, sem perder o foco da avaliação, que é o que eles almejaram durante o ano inteiro", pontuou.

João Felipe Pereira, 21 anos, que sonha em cursar medicina, foi um dos que foram para a aula de revisão fantasiado. "Essas brincadeiras na véspera do vestibular nos ajudam a manter a calma e aliviar a tensão. Isso é muito importante, pois só de pensar que a avaliação está chegando, já bate aquele nervosismo, e, se isso não for controlado, podemos não conseguir colocar em prática tudo o que sabemos", afirmou.

O aluno disse que pretende revisar alguns detalhes antes de ir para o local de prova. "Sempre gostei de fazer isso, pois sinto-me mais confiante para o que vou fazer. Pretendo assistir a algumas programações, como futebol e filmes, que me acalmam. Além disso, fazer refeições saudáveis e nos horários corretos", relatou.

Alimentação

Pensando em alimentação, a nutricionista Jenifer Fernandes deu dicas do que comer para evitar surpresas durante o Enem. Pelo fato de o vestibular ser realizado durante a tarde, um almoço completo com fibras e proteínas é o mais recomendado. "Sugiro que o candidato coma salada e carnes, porque são alimentos que geram saciedade, o que ajuda durante a prova, pois ela é longa", detalhou.

Alimentos, como biscoitos e doces, não são ideais, segundo Jenifer. Para evitar a ansiedade e o nervosismo, chocolate com pelo menos 50% a 60% de cacau e castanhas podem ajudar. "Aquelas barrinhas (de chocolate) são excelentes para consumir durante a prova. Também recomendo tomar suco de maracujá antes de ir para o exame, pois ele é um calmante natural", disse.

As estudantes Giovanna Beiro, 19; Julia Taveira, 19; e Eduarda Cunha, 18, compartilham estratégias para não se atrapalharem durante o Enem. "Pretendo fazer uma revisão pela manhã e ter uma alimentação saudável, sem nada muito calórico. Além disso, pretendo fazer atividade física, pois sinto que isso me faz bem e acredito que vai me ajudar durante a avaliação", comentou Julia.

Passar um tempo com a família para relaxar é a opção que Giovanna vai adotar. "Vou descansar com eles, distrair a mente conversando sobre assuntos que não têm ligação com os estudos. Não quero pensar demais sobre como será o exame, acho que isso pode me atrapalhar. Sabemos que o nervosismo ataca muito, então, tudo o que me traz calma será bem-vindo", relatou Giovanna.

O professor de geografia Marcos Simão pediu para os candidatos evitarem fazer o que não é de rotina e ficarem atentos ao local de prova. "É sempre bom saber o caminho até a instituição do exame, dessa forma, podemos evitar transtornos. Tudo o que podemos fazer para minimizar as chances de algo dar errado é melhor, porque você se sente mais calmo e confiante. Fazer suas tarefas com o máximo de antecedência possível nunca é ruim", aconselhou.

O cartão de inscrição não é mais obrigatório, mas Marcos pediu para os vestibulandos terem esse item em mãos. "Assim, eles podem ter certeza da escola e sala da prova. Isso pode ser checado pelo celular, mas vai que a internet não funciona na hora de olhar? Relógios, chapéus e calculadoras não são permitidos, então nem precisa levar para a prova. E o mais importante: caneta preta de tubo transparente e documento de identificação com foto", resumiu.

Tempo

Não se esqueça do guarda-chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que as precipitações variem de fracas a moderadas.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

Orientações

De olho no relógio

1° domingo (3/11)

» Linguagens, códigos e suas tecnologias; redação, ciências humanas e suas tecnologias, língua estrangeira. Início da prova às 13h30 e

término às 19h.

2° domingo (10/11)

» Ciências da natureza e matemática. Início da prova às 13h30 e término às 18h30.

Fique ligado

» Aplicação das provas:

3 e 10/11/2024

» Divulgação dos gabaritos: 20/11/2024

» Enem PPL/ reaplicação:

10 e 11/12/2024

» Resultados: 13/01/2025

O que levar

» RG ou outra documentação oficial com foto (veja em Documentos aceitos);

» Caneta esferográfica preta com tubo transparente.

Documentos aceitos

» Carteira de Identidade Nacional (CIN), e-Título, CNH ou RG (podem ser apresentados pelo aplicativo Gov.br);

» Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

» Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classe que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

» Passaporte;

» Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997.