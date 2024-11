Enem: primeiro dia teve queda em número de ausentes em relação a 2023

RP Raphael Pati

Estudantes realizam as provas no primeiro dia do Enem na Universidade de Brasília - (crédito: Leonardo Moisés/UNB)

O primeiro dia de aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi concluído com um número menor de estudantes ausentes em comparação com a mesma etapa em 2023. Ao todo, cerca de 1,15 milhão de inscritos não compareceram aos locais de prova, o que corresponde a 26,6% do número total de participantes que fizeram a inscrição.

A taxa de ausência foi menor do que a registrada em 2023, quando 28,1% do total de inscritos não fizeram a prova no primeiro dia. Além do não comparecimento, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelou que 4.999 participantes foram eliminados. Os números foram divulgados na noite deste domingo (3/11), pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva na sede do Inep, em Brasília.

Entre os motivos que levaram às quase 5 mil eliminações, estão porte de equipamento eletrônico, sair antes do horário permitido, desrespeito às orientações dos fiscais de prova, além de deixar o local antes dos 30 minutos finais da aplicação portando o caderno de prova.

Também foram registradas 689 intercorrências em todo o país, como emergências médicas, problemas com abastecimento de água e falta de luz, principalmente em locais onde houve um volume maior de chuvas desde o início do dia, como em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, onde em algumas cidades os portões abriram mais cedo para não deixar que os participantes tomassem chuva.

Reaplicação de provas

Para os estudantes afetados por problemas logísticos, como a ocorrência de fenômenos naturais mais graves, ou acidentes, os participantes puderam solicitar a reaplicação do exame a partir do dia 11 de novembro, até o dia 15 do mesmo mês, pela Página do Participante do Enem.

Também serão consideradas infecções por doenças infectocontagiosas listadas no edital publicado na semana que antecede a aplicação do primeiro e do segundo dia de prova. A reaplicação do Enem ocorre nos dias 10 e 11 de novembro.