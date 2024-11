RP Raphaela Peixoto JF Jaqueline Fonseca

Estudantes realizam as provas no primeiro dia do Enem na Universidade de Brasília - (crédito: Leonardo Moisés/UNB)

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou, por meio do X (antigo Twitter), o tema redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com a publicação, os participantes deverão construir uma redação dissertativa-argumentativa sobre “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Além da fidelidade ao tema, o texto deve ter entre sete e 30 linhas.

Leia também: Estudantes se mostram preparados e confiantes

Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 3, 2024

Na redação do Enem 2024, milhões de estudantes vão escrever sobre o tema: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

— Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) November 3, 2024 ">

Neste primeiro dia, além da redação, os candidatos responderão 45 questões de de linguagens, que integram as matérias de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mais de 4 milhões de pessoas confirmaram a inscrição e são esperadas em 1753 municípios. A próxima prova do Enem será no dia 10 de novembro. Os candidatos responderão 90 questões objetivas de ciências da natureza, que contam com as disciplinas de química, física e biologia, além de matemática.

O gabarito das provas deve ser divulgado no dia 20 de novembro.