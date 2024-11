Afinal, para que serve o Enem?

RP Raphaela Peixoto

A realização do Enem acontece em dois dias distintos. No primeiro dia de prova, que ocorreu neste domingo (3/11), os estudantes respondem por questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação - (crédito: Divulgação/INEP)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde 2009, quando passou por uma modificação em sua metodologia, consolidou-se como a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil especialmente por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de programas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

As instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, empregam o Enem como ferramenta de seleção de alunos. Os resultados do exame podem ser utilizados como critério principal ou adicional nos processos seletivos, além de servirem como base para o acesso a auxílios governamentais, como os oferecidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Leia também: Lula diz que Enem é sagrado durante visita à sala de monitoramento

Além disso, os resultados individuais do Enem podem ser utilizados por universidades em Portugal que mantêm convênios com o Inep, permitindo que aceitem as notas do exame. Esses acordos facilitam o acesso dos estudantes brasileiros às suas notas, proporcionando mais oportunidades para aqueles que desejam estudar no exterior.



Enem 2024

Neste ano, foram registradas 5.074.791 inscrições, das quais 4.325.960 foram confirmadas. Desse total, 1,61 milhão estão concluindo o ensino médio. E a maioria deles é mulheres (60,59%). Entre elas, 1,86 milhão se autodeclaram na cor parda; 1,78 milhão, branca; e 533 mil preta.

Os candidatos se submetem a provas em quatro áreas do conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias, totalizando 180 questões objetivas. Além disso, os participantes são avaliados por meio de uma redação, que requer a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo a partir de uma situação-problema proposta.

A realização do Enem acontece em dois dias distintos. No primeiro dia de prova, que ocorreu neste domingo (3/11), os estudantes respondem a questões de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já no segundo, as perguntas são sobre as matérias de Matemática e Ciências da Natureza.

No próximo domingo (10/11), os participantes responderão 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza, que contam com as disciplinas de química, física e biologia, além de matemática. A divulgação do gabarito das provas está prevista para o dia 20 de novembro.