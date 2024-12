Inep divulga resultado final para a seleção de elaboradores do Enem

FN Fabio Nakashima*

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta segunda-feira (2/12), no Diário Oficial da União, a classificação definitiva do processo seletivo para elaboradores e revisores de itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. O resultado foi baseado na análise dos documentos comprobatórios apresentados pelos candidatos durante a inscrição.

Os aprovados serão convocados ao longo do primeiro semestre de 2025 para participar de uma capacitação, que poderá ocorrer de forma presencial ou a distância, de acordo com as necessidades do Banco Nacional de Itens (BNI). A conclusão desse treinamento com rendimento satisfatório é necessário para que os classificados sejam oficialmente aprovados.

O processo seletivo abrange docentes das áreas de conhecimento avaliadas no Enem, incluindo linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. O Inep destinou cotas específicas no processo seletivo: 20% das vagas foram reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e quilombolas, 3% para indígenas, 5% para mulheres e 5% para pessoas com deficiência.