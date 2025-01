Notas do Enem 2024 serão divulgadas nesta segunda-feira (13/1)

MR Marina Rodrigues

Enem 2024 registrou mais de 4,3 milhões de inscritos, 74.366 no Distrito Federal - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 estarão disponíveis nesta segunda-feira (13/1), a partir das 10h (horário de Brasília). A informação foi confirmada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os participantes poderão ver suas notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem: https://enem.inep.gov.br/participante/.

Além das notas, o Inep também apresentará informações sobre o programa Pé-de-Meia Licenciatura, iniciativa voltada a incentivar o ingresso e a permanência de estudantes em cursos de licenciatura, com foco nos melhores desempenhos no Enem.

Como usar a nota do Enem

Com mais de 4,3 milhões de inscritos, 74.366 no Distrito Federal, as provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro do ano passado, em todos os estados e no DF. No primeiro domingo (3), os candidatos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além de realizarem a redação. Já no segundo dia (10), os exames abordaram ciências da natureza e matemática.

A nota do Enem abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas, seja por meio de programas, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), seja por uma alternativa ao vestibular tradicional em diversas faculdades particulares.

Com o Sisu, os estudantes podem disputar vagas em universidades públicas utilizando a nota do Enem mais recente. Aqueles que já participaram do Sisu em anos anteriores, mas não estão cursando graduação, também podem tentar novamente.



O ProUni oferece bolsas de estudo parciais (50%) ou integrais (100%) em instituições privadas. Para participar, é necessário obter ao menos 450 pontos de média no Enem, não zerar a redação e atender aos critérios de renda familiar.

Já o Fies permite o parcelamento das mensalidades de cursos em faculdades privadas com juros zero, com uma versão complementar do programa, o P-Fies, que oferece financiamento com condições específicas, dependendo da instituição financeira e da renda do estudante. É necessário ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, com média mínima de 450 pontos e redação diferente de zero.

Além disso, muitas instituições privadas utilizam a nota do Enem como forma de ingresso direto, sem a necessidade de vestibular. A nota mínima exigida varia de acordo com cada faculdade, e uma pontuação mais alta aumenta as chances de admissão.