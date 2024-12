Sisu 2025: universidades e institutos de Goiás ofertam mais de 7 mil vagas

Ofertando 7.249 vagas para cursos de graduação nos dois semestres de 2025, quatro instituições federais de Goiás assinaram o termo de adesão para a última edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), programa de acesso ao ensino superior público do Ministério da Educação (MEC).

As instituições são: Universidade Federal de Goiás (UFG) com 4.459 vagas; seguida da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e da Universidade Federal de Jataí (UFJ), que disponibilizam 1.080 vagas cada; e do Instituto Federal de Goiás (IFG), que oferece 630 vagas.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 17 a 21 de janeiro de 2025, por meio do portal único: https://acessounico.mec.gov.br/ . O resultado da chamada regular será divulgado em 26 de janeiro.

Para o cadastro, o estudante deve ter o ensino médio completo, participação na edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a prova de redação, conforme a Portaria MEC nº 391/2002. Além disso, é vedada a inscrição para quem declarou ter participado do último Enem na condição de treineiro, ou seja, quem participou do exame como forma de testar conhecimento antes mesmo de concluir o ensino médio.

Para 2025, a edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Ou seja, os inscritos podem disputar as vagas ofertadas para o ano inteiro participando do processo seletivo uma única vez. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, seja na chamada regular ou por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.