O maior número de notas altas na redação do Enem 2024 é de Minas Gerais. E a única nota mil alcançada por um aluno de escola pública também é do estado: Samille Leão Malta.

Samille é ex-estudante da Escola Estadual Nossa Senhora do Patrocínio, em Virginópolis, no Vale do Rio Doce, e concluiu o ensino médio no Colégio de Aplicação (Coluni) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), segundo o governo de Minas.

“Estou muito feliz e surpresa com o resultado. Sou grata a todos que me apoiaram ao longo do meu caminho de preparação, minha família, meus professores, meus amigos", compartilha. Ela espera que essa nota a ajude a garantir uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para o secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, esse resultado é motivo de orgulho. "Os estudantes mineiros mostraram sua dedicação e capacidade, alcançando resultados expressivos em um exame de relevância nacional, que vai influenciar diretamente no futuro profissional deles. Esse desempenho é o reflexo de uma política educacional que valoriza a formação integral dos alunos e do trabalho feito por cada professor da rede."

Ao todo, 12 pessoas do país conseguiram tirar a nota máxima na prova dissertativa-argumentativa, sendo duas de Minas. O balanço do Enem 2024 foi divulgado em coletiva de imprensa pelo ministro da educação, Camilo Santana.

São consideradas notas altas os resultados entre 1000 e 980 e entre 980 e 950. Em Minas Gerais, 331 pessoas conseguiram atingir o primeiro marco. Já outras 4.397 pessoas tiraram entre 980 e 950. Os números fizeram Minas Gerais ser o estado com o maior número de notas altas.

Entretanto, os resultados são uma virada negativa em relação ao Enem de 2023, quando 60 redações brasileiras conseguiram tirar a nota máxima. Naquele ano, Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados com o maior número de notas mil, com sete, cada.

Em 2023, Minas Gerais também teve duas notas máximas na redação, mas nenhuma em escola pública.

