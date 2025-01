IS Isabela Stanga

Apenas um aluno que tirou nota mil é da rede pública, do estado de Minas Gerais - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Um aluno do Distrito Federal tirou nota mil na redação do Enem 2024, conforme divulgado pelo Ministério da Educação em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (13/1).

Em todo o país, 12 alunos tiraram nota máxima na redação. Além do DF, as unidades da Federação que registraram alunos nota mil são: Alagoas (1), Ceará (1), Goiânia (1), Maranhão (1), Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1) e São Paulo (1).

Entre os alunos que tiraram nota mil, um é da rede pública, do estado de Minas Gerais. Os outros 11 fizeram o ensino médio na rede particular de ensino.

O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", um tema inesperado, segundo professores ouvidos pelo Correio à época da prova. "Como ele é apresentado como elemento central na BNCC (Base Nacional Comum Currilar), ele se faz presente na matriz de referência do Enem, e é há uma expectativa muito grande que os alunos de todo o Brasil, das redes pública e privada, tenham repertório e uma certa facilidade no desenvolvimento da temática", afirmou o professor de sociologia Bruno Borges. Leia a análise completa.

Os resultados do Enem foram divulgados nesta segunda-feira. Os participantes podem consultar as notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem.

Com mais de 4,3 milhões de inscritos, as provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro do ano passado, em todos os estados e no DF. No primeiro domingo (3), os candidatos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além de realizarem a redação. Já no segundo dia (10), os exames abordaram ciências da natureza e matemática.

A nota do Enem abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas, seja por meio de programas, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), seja por uma alternativa ao vestibular tradicional em diversas faculdades particulares.

Além disso, muitas instituições privadas utilizam a nota do Enem como forma de ingresso direto, sem a necessidade de vestibular. A nota mínima exigida varia de acordo com cada faculdade, e uma pontuação mais alta aumenta as chances de admissão.