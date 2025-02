Sisu 2025: MEC estende prazo até 3 de fevereiro para matrículas nas universidades

CB Correio Braziliense

MEC estende prazo para inscrição no Sisu - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou, nesta terça-feira (28/1), o prazo para os estudantes realizarem matrícula ou registro acadêmico nas instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Agora, os selecionados na chamada regular poderão concluir o procedimento até 3 de fevereiro. O adiamento ocorreu devido ao atraso do MEC em divulgar os resultados, que deveriam ter saído no último domingo (26), mas só foram disponibilizados na segunda (27), afetando o cronograma da edição.

Pelo calendário oficial, os candidatos teriam de 28 a 31 de janeiro para confirmar a inscrição nas universidades públicas e institutos federais. A ampliação do prazo deve ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta (29), quando a página do Sisu, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, será atualizada com o novo cronograma.

Nesta edição, são ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior do país. O Sisu é feito com base na média das notas obtidas no Enem, respeitando o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência.