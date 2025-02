Aposentado de 74 anos faz o Enem e vai cursar biologia

YR Yasmin Rajab

João José de Carvalho, de 74 anos, mostrou que nunca é tarde para correr atrás dos objetivos. O aposentado prestou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela primeira vez em 2024 e foi aprovado para o curso de ciências biológicas na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Ele concluiu o ensino médio no ano passado, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no CETI Reunida de Patos, em Patos do Piauí. Após a conclusão dos estudos, fez a prova do Enem e garantiu a vaga por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que teve os resultados divulgados nesta segunda-feira (27/1).

Em um vídeo publicado nas redes sociais da Secretaria de Educação do Piauí, João elogiou o trabalho dos professores e celebrou a vaga na universidade. "É um exemplo que eu dou para os jovens. Nunca é tarde para estudar", ressaltou.

Sobre o Enem

As provas do Enem foram aplicadas em novembro do ano passado. As notas do exame podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Também são aceitas em instituições de educação superior portuguesas que têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os participantes podem, ainda, pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Enem é destinado a todas as pessoas que já concluíram o ensino médio ou está concluindo a etapa.

Resultado do SiSU

A lista de aprovados no SiSU 2025 foi divulgada nesta segunda-feira (27/1). O calendário oficial previa que o resultado fosse divulgado no domingo (26), mas houve instabilidade no site.

Os aprovados têm até 3 de fevereiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino, verificando a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial. Também devem se informar sobre o período e o horário em que serão permitidos a entrega da documentação e demais procedimentos para a matrícula.