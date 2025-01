Candidatos reclamam da falta de informações sobre a divulgação do SiSU

CB Correio Braziliense

Resultado do SiSU será divulgado neste domingo (26/1) - (crédito: DINO)

O Ministério da Educação divulga neste domingo (26/1) o resultado do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Os estudantes que realizaram o Enem em 2024 poderão consultar a lista de aprovados no portal do SiSU.

Apesar de a data estar confirmada, diversos candidatos alegam nas redes sociais que o edital do programa não esclarece o horário em que o resultado será publicado. 'Vai dar 10h e nada do SiSU abrir. Olha, sinceramente, espero que essa enrolação faça pelo menos valer a pena', disse um estudante.

'Podem tentar voltar a dormir, o SiSU só vai decepcionar', compartilhou uma segunda. 'Anda, SiSU, libera logo o resultado para ver se vou pagar menos com o Spotify universitário', brincou uma terceira.

Mesmo com o nervosismo e as altas expectativas pelos resultados, os internautas aproveitaram o momento para fazer piadas e compartilhar memes. Veja alguns:

O estagiário do sisu bem assim esperando pegar top 1 nos trending topics pra soltar o resultado pic.twitter.com/fH40wumYC8 — jovemrugozzo (@jovemrugozzo) January 26, 2025

voces falando da demora do sisu abrir enquanto dependendo do resultado eu posso fazer algo muito engraçado usando apenas uma cadeira, um pedaço de corda e uma árvore bem alta pic.twitter.com/I9OaYvLCt2 — miazoca (@0902collect) January 26, 2025

eu to assim aguardando o resultado desse sisu: pic.twitter.com/5kJChwhjvA — lulu (@anyxlyz) January 26, 2025

"fique tranquilo, não se preocupe, em breve você poderá acessar a plataforma do sisu"



o meu estado:pic.twitter.com/HBlC7dQUhR — ella (@rosesuchis) January 26, 2025

Esperando o resultado do Sisu pic.twitter.com/Mxe70STChB — Neo (@Neox145) January 26, 2025

Que horas o resultado será publicado?

No ano passado, o resultado do SiSU estava previsto para sair às 9h; no entanto, a divulgação ocorreu apenas no fim do dia, por volta das 18h. Já em 2023, a lista de aprovados foi publicada às 9h44.

Alguns internautas compartilharam uma publicação de um perfil do Plano Nacional de Educação no Instagram, que informa que o resultado sairá às 18h de hoje (26). No entanto, não se sabe se o post é verdadeiro.