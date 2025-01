"Mini Glória Maria" faz 960 pontos na redação do Enem

FN Fabio Nakashima*

Mirella Archangelo, conhecida como 'Mini Glória Maria', celebra sua nota 960 na redação do Enem 2024 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Aos 18 anos, Mirella Archangelo está mais perto de realizar o sonho de ser jornalista. A jovem, que ficou conhecida como Mini Glória Maria após viralizar em 2017 ao brincar de repórter com seus irmãos, denunciando problemas do bairro, destacou-se no Enem 2024 com uma redação nota 960.

Entre os 3,1 milhões de estudantes que participaram do exame, Mirella conquistou elogios não só por sua nota, mas também por sua dedicação ao longo dos anos. A oficina literária Puntel, onde a jovem desenvolveu suas habilidades de escrita, celebrou seu desempenho. "Parabéns, Mi, por todas as redações feitas e refeitas que você trazia na aula on-line. Por todos os questionamentos que você abordou nas discussões dos temas. Você vai longe, nossa Glória Maria mirim, nossa futura jornalista", declarou um seguidor.

A relação de Mirella com o jornalismo tem raízes profundas. Quando criança, ela teve a oportunidade de conhecer sua maior inspiração, Glória Maria, que viajou até Ribeirão Preto (SP) para encontrar a jovem repórter e seus irmãos. Glória Maria, que faleceu em 2023, foi uma figura que marcou Mirella e reforçou seu desejo de seguir a profissão.