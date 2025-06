Saiba como usar a nota do Enem para acessar universidades públicas

CB Correio Braziliense

MEC estende prazo para inscrição no Sisu - (crédito: Bruna Araújo/MEC)

Está chegando o prazo final para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mas com a prova vem também a dúvida do que fazer com a nota. Para isso, os estudantes podem contar com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa do Ministério da Educação (MEC) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil. A seleção é feita com base na nota da avaliação e considera o número de vagas disponíveis por curso e modalidade, além dos critérios estabelecidos pela Lei de Cotas (nº 12.711/2012), que leva em conta o perfil social e econômico dos candidatos.

Leia também: Prazo para inscrições do Enem 2025 é prorrogado até 13 de junho

Na última edição, o Sisu ofereceu 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior espalhadas por todas as regiões do país. Quem participar do Enem 2025 poderá concorrer a uma vaga na próxima edição do Sisu, prevista para o início de 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Estarão aptos a participar do Sisu 2026 todos os candidatos que fizerem o Enem 2025, desde que não tenham zerado a redação e não se inscrevam na condição de “treineiros”. A inscrição no processo seletivo será gratuita e realizada exclusivamente pelo Portal Acesso Único, após a divulgação dos resultados do Enem. O sistema utilizará automaticamente as notas do exame, associadas à conta do participante no Gov.br.

Durante o período de inscrição, o candidato poderá escolher até duas opções de curso entre as disponíveis, com possibilidade de alteração a qualquer momento — sendo considerada válida a última versão registrada. Também será necessário preencher os questionários de Perfil Social e Econômico, que determinam a elegibilidade para as vagas reservadas por meio da Lei de Cotas.

Quem não for selecionado em nenhuma das opções ainda poderá manifestar interesse em participar da lista de espera. Para isso, é fundamental acompanhar os prazos definidos no cronograma do Sisu.