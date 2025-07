GS Giovanna Sfalsin

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro - (crédito: crédito: BBC Geral)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já contabiliza 4.811.338 inscritos confirmados em todo o país, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira (23/7) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número representa um crescimento de 30% em comparação à edição de 2022, que teve 3,3 milhões de inscritos, e de 11,22% em relação a 2024, com 4,3 milhões.

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o dado reflete o esforço do governo para ampliar o acesso ao exame. "O balanço consolidado de inscrições do Enem confirma um aumento significativo em relação aos anos anteriores", afirmou.

Uma das novidades desta edição foi a inscrição pré-preenchida para os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, medida que alcançou 1,9 milhão de jovens. Desses, 1,3 milhão confirmaram a participação no exame, o equivalente a 72,6%.

Entre os inscritos, 3,04 milhões foram isentos da taxa e 1,7 milhão realizaram o pagamento. Além disso, 98,5 mil candidatos vão utilizar o Enem para fins de certificação de conclusão do ensino médio e declaração parcial de proficiência, uma iniciativa retomada neste ano.

O estado de São Paulo lidera o número de inscrições confirmadas, com 751.648 participantes. Em seguida, aparecem Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019).

As provas do Enem 2025 serão aplicadas em 9 e 16 de novembro.