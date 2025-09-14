ESCOLHA A ESCOLA DO SEU FILHO

Confira dicas para se preparar na reta final do Enem

Estudantes buscam equilíbrio na reta final do Enem. Confira dicas para otimizar os estudos

Amanda S. Feitoza
postado em 14/09/2025 06:51
O professor Bruno Borges sugere foco nos temas que o aluno tem mais dificuldade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Faltando poucas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), milhares de jovens brasileiros vivem dias intensos de preparação, expectativa e ansiedade. Enquanto especialistas reforçam a importância de manter uma rotina estratégica de estudos, os estudantes se equilibram entre revisões, inseguranças e o sonho de ingressar no ensino superior.

A rotina da estudante Giovana Cunha Moreira, 17 anos, aluna do Centro Educacional 104 do Recanto das Emas, é um retrato das dificuldades enfrentadas por muitos candidatos. Ela admite que, nesta reta final, não conseguiu manter o ritmo planejado. "Minha rotina tem sido bem corriqueira. Não estou conseguindo estudar com tanto afinco, e as poucas vezes que consigo, faço apenas uma revisão rápida dos conteúdos", conta. As matérias de exatas, especialmente física, são o ponto mais delicado para Giovana. "Tenho grande dificuldade com números e lógica desde criança e uma grande falta de interesse também", afirma.

Segundo Bruno Borges, doutorando em Educação pela Universidade de Brasília (UnB) e coordenador de vestibulares da escola Leonardo da Vinci, o caminho agora deve ser pragmático. "Nas últimas semanas, o foco deve estar na resolução de provas anteriores do Enem. Essa prática, aliada à revisão dos conteúdos mais cobrados e à atenção especial às matérias em que o estudante tradicionalmente erra, garante maior eficácia na reta final da preparação", explica.

Para o especialista, tentar revisar todos os conteúdos a essa altura é um erro. "Não há tempo suficiente, a prioridade agora é ser estratégico. O foco deve estar nos temas de maior dificuldade pessoal e nos conteúdos mais recorrentes do exame. Essa combinação é a que realmente faz diferença no resultado", ressalta.

Giovana Cunha Moreira, 17 anos, está com dificuldades em manter os estudos nessa reta final, porém, está esperançosa com uma possível vaga na área de enfermagem
Giovana pretende cursar enfermagem e usa estratégias para manter a calma (foto: Arquivo pessoal)

Para vencer a ansiedade e a pressão

No caso de Giovana, o maior desafio não é apenas o conteúdo, mas a ansiedade. "Quando a prova está chegando, me sinto tão ansiosa que não sei por onde começar a estudar e quais matérias focar primeiro. No fim, acabo procrastinando", admite.

Ela tenta amenizar a pressão com pequenas práticas de bem-estar. "Os cuidados que tenho tomado são mais voltados a hobbies e coisas que me fazem bem, como mantras, tipo: 'Se eu não conseguir agora, ainda tenho muito tempo pela frente para tentar de novo'", diz. Apesar das dificuldades, Giovana sente o suporte da família. "Meus familiares, principalmente minha mãe e meu tio, são os que mais me apoiam e torcem pelo meu sucesso", afirma. 

Borges reconhece que esse é um ponto sensível. Ele afirma que o Enem é uma maratona. Mais do que intensidade, o estudante precisa de constância e serenidade. "Regularidade nos estudos, boas noites de sono e alimentação adequada são tão importantes quanto a revisão de conteúdo", orienta.

O professor reforça que o apoio emocional é um diferencial. "A rede de suporte — família, amigos e professores — ajuda a reduzir a pressão e aumenta a confiança. O estudante precisa se sentir amparado nesse momento", explica.

Entre expectativas e inseguranças, Giovana mantém o foco em um objetivo: "Meu maior objetivo é conseguir bolsa para uma universidade particular. Pretendo cursar enfermagem", afirma.

Tempo de prova

Outro desafio para os candidatos é administrar o tempo durante a maratona do Enem. No primeiro dia, o estudante terá cinco horas e meia para 90 questões e a redação. "No segundo, são cinco horas para 90 itens. Isso significa cerca de 26 a 30 questões por hora", calcula o coordenador Bruno Borges.

A estratégia, segundo ele, deve ser clara: começar pelos itens mais fáceis e avançar. Os mais complexos ficam para o fim, quando o cansaço é maior. Ele destaca ainda que é importante lembrar que pular questões faz parte da tática de prova.  

A redação segue sendo um dos pontos mais decisivos do exame. Para Borges, há alguns cuidados indispensáveis. "O estudante precisa demonstrar repertório sociocultural consistente e ligado ao tema. Além disso, é fundamental planejar o texto, organizar ideias e encerrar com uma proposta de intervenção viável", explica.

Ele ainda orienta sobre o tempo: "A redação deve levar cerca de uma hora e meia. Mais do que isso pode comprometer a prova objetiva; menos do que isso pode afetar a qualidade do texto".

"O ingresso no ensino superior é um passo importante, mas não deve ser encarado como solução imediata para todos os desafios. O essencial é encarar o Enem como uma oportunidade de crescimento e de abertura de caminhos", observa o professor, uma orientação importante tanto para os candidatos quanto para os pais.

