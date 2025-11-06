Enem: apoio da família se torna aliado de estudantes na reta final

GS Giovanna Sfalsin

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre em 9 e 16 de novembro - (crédito: Bruna Araújo/ MEC)

Faltando poucos dias para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 9 e 16 de novembro, a rotina de milhares de famílias pelo país se transforma. Com o "intensivão" de estudos, simulados e leitura, o cuidado emocional e físico oferecido em casa é um dos principais companheiros dos estudantes.

No Colégio Bernoulli em Minas Gerais, esse apoio familiar tem sido um diferencial importante na preparação para o exame. Luísa Vieira é aluna do 3º do ensino médio e sonha em cursar direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A mãe, Flávia Vieira, conta que precisou buscar estratégias para ajudá-la a lidar com a pressão da fase pré-Enem. "Nossa filha já se cobra demais. Então buscamos o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Oferecemos pilates, massagem e não abrimos mão da terapia semanal. A serenidade é o segredo para um bom desempenho", conta.

Mais do que acompanhar cronogramas, notas e resultados, as famílias aprenderam a participar da rotina dos vestibulandos com mais sensibilidade e empatia. "Passei a acordar mais cedo para garantir um café da manhã reforçado, a refeição mais importanto do dia. Também incetivamos o descanso, o lazer e o sono de qualidade."

Na casa de Simone Ávila, mãe de Isadora, também aluna do 3º ano, que seja seguir no curso de Medicina, a palavra de ordem é acolhimento. "Mantivemos a calma, a confiança e uma rotina tranquila, sem nenhum tipo de cobrança. O que a nossa filha precisa é se sentir amada, valorizada e ouvida", diz. As técnicas utilizadas incluem boas noites de sono, conversas sinceras e um ambiente de escuta transparente.

Além disso, o diálogo é uma peça-chave na construção de confiança mútua. "Dizemos o quanto confiamos nela e o quanto estamos orgulhosos de sua dedicação. O Enem é só uma etapa. O mais importante é a maturidade e a força que ela demonstrou ao longo do processo."

Para a psicóloga do Bernoulli, Marina Ansaloni, o suporte emocional tem um impacto direto na forma como o aluno encara a pressão pré-prova. "Evitar cobranças, comparações ou comentários sobre resultados é fundamental. Reforçar a confiança no esforço já feito, incentivar o descanso e mostrar disponibilidade para ouvir mais do que fazer grande diferença." Ela acrescenta que esse tipo de apoio é mais valioso do que qualquer conselho prático.

Ela ainda explica que práticas como atenção plena, respiração consciente e ensaios mentais da prova ajudam a mente a lidar com situações de pressão. "Esses exercícios de regulação emocional fortalecem a concentração e reduzem respostas automáticas de ansiedade", destaca.