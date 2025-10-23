Especialistas dão dicas para ter foco na reta final do Enem

GS Giovanna Sfalsin

A edição de 2025 do Enem será aplicada nos dias 9 e 16 de novembro - (crédito: Arquivo/Agência Brasil )

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, cresce a expectativa entre os milhões de estudantes que farão as provas nos dias 9 e 16 de novembro — para os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, o exame será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A reta final é marcada por ansiedade, nervosismo e pela busca por estratégias que possam fazer a diferença no desempenho. Especialistas da área educacional ouvidos pelo Correio reforçam que, neste momento, o segredo está em equilíbrio e preparo emocional mais do que em longas horas de estudo.

Para a professora Sidineia Azevedo Rocha, coordenadora de Redação e Gramática do Sistema de Ensino Bernoulli, é natural sentir-se apreensivo nas semanas que antecedem o exame, mas o estudante precisa compreender que o autocuidado é parte essencial da preparação. "O nervosismo faz parte de todo o processo, mas é fundamental que o participante mantenha hábitos que favoreçam o relaxamento e o bem-estar. Atividade física é uma grande aliada. Pode ser caminhada, dança, corrida, musculação, o que o estudante preferir. O importante é movimentar o corpo e aliviar a tensão acumulada", explica.

Além do exercício físico, Sidineia reforça a importância de adotar práticas de meditação e respiração, que ajudam a controlar a ansiedade e a manter o foco. Segundo ela, esses cuidados, combinados a uma alimentação equilibrada, têm impacto direto no rendimento. "É essencial escolher alimentos naturais que deem energia e evitar o consumo excessivo de cafeína e energéticos. Eles provocam um despertar artificial e comprometem o sono, que é um dos pilares da produtividade."

A professora recomenda ainda criar uma rotina de descanso, dormindo sempre nos mesmos horários e se desconectando das telas pelo menos duas horas antes de deitar. "O sono é restaurador. Sem ele, nem o corpo nem a mente conseguem render como deveriam", afirma.

Boas estratégias

Para Vinicius Costa, coordenador do pré-vestibular e professor de Filosofia no Bernoulli, a etapa final de preparação não é o momento de começar nada novo, mas de consolidar o que foi construído ao longo do ano. "O mais importante agora é transformar conhecimento em confiança. Não adianta estudar sem parar. É preciso ajustar o ritmo e a mente. Essa é a hora de revisar com inteligência e cuidar da saúde física e emocional com o mesmo empenho dedicado aos estudos", afirma.

De acordo com o educador, o ideal é que o aluno monte um cronograma leve, mas constante, intercalando revisão teórica e prática de exercícios. Ele sugere organizar o dia em três partes: manhã dedicada à revisão de uma ou duas disciplinas com foco nos principais temas; à tarde resolver questões e pequenos simulados; e à noite, momentos de leitura leve, análise de redações nota mil ou atividades relaxantes que estimulem o cérebro sem gerar sobrecarga.

"Revisar não é reestudar tudo. É olhar para o que mais pesa na prova e para os pontos em que ainda há insegurança. Fazer pelo menos um simulado é indispensável, porque ele ajuda a testar o tempo e a resistência mental, o que faz toda a diferença no dia da prova", recomenda.

Durante a aplicação do Enem, o gerenciamento do tempo é um dos fatores mais determinantes para o bom resultado. Vinicius explica que o participante deve iniciar o exame pelas questões mais fáceis, garantindo os primeiros acertos e ganhando confiança. "A prova tem, em média, três minutos por questão, considerando o tempo de preenchimento do gabarito e a redação. Não dá para se prender em uma pergunta difícil e comprometer o restante. Resolver o que se sabe primeiro é uma estratégia inteligente", explica.

Ele também lembra que a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia usada para calcular as notas, valoriza o padrão de acertos, e não apenas o número total de questões corretas. Por isso, é importante manter constância ao longo da prova e não deixar perguntas em branco.

Entre as áreas que mais impactam o resultado final, o professor aponta Matemática e Redação. "Matemática tem peso elevado na TRI e pode aproximar o aluno da nota mil. Já a redação é determinante, porque sua nota é objetiva e pode compensar eventuais quedas nas provas objetivas", afirma. Depois de garantir o foco nessas dois quesitos, o estudante deve priorizar as disciplinas em que tem mais dificuldade, sem negligenciar as demais.

Embora o estudo seja a base de todo o processo, os especialistas são unânimes ao afirmar que o equilíbrio emocional é o verdadeiro diferencial. "O Enem não é uma corrida de cem metros, é uma maratona. O participante precisa estar preparado para horas de concentração, e isso só é possível quando o corpo e a mente estão descansados e em harmonia", destaca Sidineia.

O estudante do CEM 01 do Gama Rafael Alves, de 17 anos, que presta vestibular para o curso de fisioterapia, conta que o nervosismo da reta final se mistura ao sentimento de estar "bem preparado". "Eu venho estudando para a prova direcionada desde o início do ano. Assisti a aulões, fiz simulados e agora estou variando os conteúdos. Tenho focado mais nas disciplinas que tenho dificuldade, como ciências da natureza", diz o morador do Gama.

No dia

O conteúdo do exame é composto por 180 questões objetivas e uma redação, distribuídas em dois dias de aplicação. No primeiro, são realizadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias — que incluem língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes e educação física, além da redação. Já no segundo, são aplicadas as disciplinas de Ciência Humanas e suas Tecnologias — história, geografia, filosofia e sociologia.

Para o dia da prova, é importante lembrar de levar documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os documentos aceitos incluem a Carteira de Identidade Nacional (CIN), passaporte, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Alimentos e água são permitidos somente em garrafa transparente, que serão vistoriados pelos fiscais antes do início da prova, assim como os equipamentos eletrônicos, com uso proibido durante a prova. Celulares, relógios, fones de ouvido e quaisquer aparelhos deverão permanecer desligados e lacrados no envelope porta-objetos, debaixo da carteira, durante toda a aplicação. Além de objetos como óculos escuros, bonés chapéus, viseiras, gorros ou similares, canetas não transparentes e demais objetos.

Para os vestibulandos, o cartão de confirmação com os dados, como número de inscrição, data, hora e local das provas, estará disponível na Página do Participante em data a ser divulgada, acessível pelo Portal do Inep. É recomendado que o participante imprima o cartão e leve no dia da prova, embora a apresentação não seja obrigatória.