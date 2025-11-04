Sadie Sink manda recado a brasileiros antes do Enem: "Não se atrasem"

BL Bianca Lucca

Sadie Sink, a Max, desejou boa sorte aos inscritos no Enem - (crédito: Reprodução / Netflix)

Se você está nervoso com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja primeira prova está marcada para este domingo (9/11), a Netflix recomenda calma. A plataforma de streaming compartilhou um vídeo de Sadie Sink, intérprete de Max em Stranger Things, falando diretamente com os jovens do Brasil.

A atriz norte-americana demonstrou empatia com o exame. “Talvez vocês sintam que estão no Mundo Invertido, sem ninguém para salvar vocês. Mas estou falando como uma amiga — e amigos não mentem”, disse, referenciando a famosa cena do seriado.

“Isso não é o Vecna”, continuou. “Se vocês estiverem preparados, nem chega a ser um Demogorgon. Tenho certeza de que vão vencer. Atravessem esse portal, por mais difícil que seja, e não se atrasem.”

Sadie desejou boa sorte a todos os inscritos na prova nacional, além de sucesso em suas jornadas mais estranhas. O vídeo integra os conteúdos promocionais da quinta e última temporada de Stranger Things. O encerramento da série será dividido em três partes: a primeira, com quatro episódios, chega em 27 de novembro; a segunda estreia em 25 de dezembro; e o desfecho final será liberado em 31 de dezembro, sempre às 22h.

Na trama final, a cidade ainda sofre as consequências da abertura dos portais e o grupo se une novamente para enfrentar o maior desafio de todos: derrotar Vecna (Jamie Campbell Bower), que está desaparecido. Com o governo caçando Eleven e uma nova ameaça emergindo perto do aniversário do desaparecimento de Will, a batalha definitiva promete encerrar a saga com escuridão, suspense e emoção.





