Portões abertos para o primeiro dia de provas do Enem 2025

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre, neste domingo (9/11), a partir das 13h30. Hoje, os participantes terão pela frente questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Na Universidade de Brasília (UnB), o clima antes de entrar na sala era de muita expectativa. Ao meio-dia em ponto os portões se abriram.

Os atrasados, como muitos sabem, movimentam olhares e despertam uma certa curiosidade do porquê demoraram a chegar. No entanto, são adiantados que, agora, marcam esse desejo por se prevenir e estar bem precavido para realizar uma boa prova.

Israel Ribeiro, 18 anos, chegou cedo e confiante, acompanhado pelo pai que sonha em ver o filho médico. Morador do Varjão, chegou ao local de aplicação do certame com bastante antecedência, demonstrando foco total em seu objetivo: cursar medicina.





"Muita expectativa de dar tudo certo, sem ansiedade, sem nervosismo e confiar naquilo que estudei", declarou o jovem ao ser questionado sobre o primeiro dia de exame, que inclui a temida redação.

A precaução com o tempo marcou a chegada de Israel. "Saí do Varjão e cheguei aqui 10h, bem adiantado, mas por precaução em achar o bloco e a minha sala", explica.

Pai do jovem, Israel de Sousa Ribeiro, 41 anos, expressou a emoção de acompanhar o filho. "Cara, é muito gratificante, a gente se emociona, né? porque a gente vê a dedicação dele pelos estudos, pelo fato da gente também não ter uma condição financeira boa", compartilhou.

O sonho do filho, segundo o pai, é antigo. "A gente está confiante em Deus, que é um sonho dele desde criança ser médico, e a gente tá torcendo muito que dê tudo certo na vida dele", finaliza.











Quase 5 milhões fazem as provas neste domingo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (9/11) em todo o país, com a participação de 4.811.338 inscritos confirmados, dos quais 1.811.524 são estudantes que concluem o ensino médio neste ano. No Distrito Federal, 82.975 candidatos farão as provas, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas tem início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no primeiro dia.

As provas serão realizadas neste e no próximo domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos. O Inep ainda não informou uma nova data para a aplicação do exame na região.