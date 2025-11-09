RP Raphaela Peixoto

O Correio publicará, às 20h deste domingo (9/11), o gabarito extraoficial das questões das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As respostas são elaboradas por especialistas da Bernoulli Educação, que também farão uma análise sobre o tema da redação. Acompanhe a cobertura completa na página especial.

Segundo o edital, o gabarito oficial será divulgado até o décimo dia útil após o segundo dia de provas, marcado para o próximo domingo (16/11). Assim, a publicação oficial deverá ocorrer até 1º de dezembro. Já o resultado final, com as notas dos participantes, está previsto para janeiro de 2026.

A aplicação das provas deste domingo terá início às 13h30 e término às 19h. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas. Apenas os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Enem 2025 será aplicado em todo o país neste e no próximo domingo, com exceção de três municípios do Pará — Belém, Ananindeua e Marituba —, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses locais, as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários previstos nacionalmente.

Já em Rio Bonito do Iguaçu, interior do Panaraná, as provas foram suspensas após um tornado atingir o município na sexta-feira (7/11), deixando seis mortos e centenas de feridos. A nova data ainda não foi divulgada.

Avaliação e acesso ao ensino superior

Criado há mais de duas décadas, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao término da educação básica e se consolidou como a principal via de acesso ao ensino superior no Brasil. O resultado é utilizado em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Além disso, diversas instituições portuguesas mantêm convênios com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e aceitam as notas do Enem em seus processos seletivos, ampliando as oportunidades para estudantes brasileiros no exterior.