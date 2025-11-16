"Que todos realizem o sonho da universidade", diz ministro da Educação

Correio Braziliense

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 realizam, neste domingo (16/11), o segundo dia de provas, com questões de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias. O ministro da Educação, Camilo Santana, acompanhou a chegada de estudantes na Universidade de Brasília, por volta das 13h.

A saída dos participantes foi autorizada a partir das 15h30, sem a prova. Já aqueles que quiserem levar consigo o caderno de questões poderão deixar o local de prova a partir das 18h, 30 minutos antes do final da aplicação regular.

"Que cada um possa conquistar o sonho da universidade e de um futuro melhor. Sucesso! O Enem transforma vidas", disse o ministro da Educação.

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Correio acompanhará o exame com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no segundo dia.

