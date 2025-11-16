Correio divulgará gabarito extraoficial do Enem 2025 neste domingo

Aline Gouveia

O Correio publicará, às 20h deste domingo (16/11), o gabarito extraoficial das questões das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As respostas são elaboradas por especialistas da Bernoulli Educação. Os docentes e especialistas da instituição vão analisar as 90 questões objetivas de Ciências da Natureza e Matemática.

O Enem 2025 chega ao segundo dia neste domingo em todo o país, com a participação de mais de 4 milhões de inscritos confirmados. No Distrito Federal, 82.975 candidatos estão inscritos, sendo 27.059 do último ano da educação básica. As mulheres representam 60,06% do total de participantes.

A aplicação das provas tem início às 13h30 e término às 18h30. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas, e somente os candidatos que deixarem o local nos últimos 30 minutos poderão levar o caderno de questões.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Acompanhe a cobertura completa do Enem na página especial.

As provas foram realizadas no último e neste domingo, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame foi adiado em razão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Nesses municípios, o Enem será aplicado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, nos mesmos horários definidos nacionalmente.

No Paraná, as provas em Rio Bonito do Iguaçu foram suspensas após um tornado atingir o município em 7 de novembro.

Para fazer o Enem, o participante deve apresentar um documento de identificação original com foto, emitido por órgãos oficiais. A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem ainda ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que tenham convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

**O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida.