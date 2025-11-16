ENEM 2025

Confira os gabaritos extraoficiais do segundo dia de provas do Enem 2025

No segundo dia de provas, estudantes realizaram questões de Ciências da Natureza e Matemática. Professores do Bernoulli analisaram as questões

Correio Braziliense
postado em 16/11/2025 18:54
Enem - (crédito: Divulgação / Inep)
O Correio, em parceria com o Bernoulli Educação, divulga o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os professores da instituição analisaram as 90 questões objetivas – 45 Ciências da Natureza e 45 de Matemática. As provas foram realizadas na tarde deste domingo (16/11).

Confira todos abaixo ou acesse pelo especial Enem 2025:

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Amarelo)
Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Amarelo) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Azul)
Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Azul) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Cinza)
Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Cinza) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Verde)
Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Verde) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem, ainda, ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que tenham convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. 

*O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida.

