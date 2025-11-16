Confira os gabaritos extraoficiais do segundo dia de provas do Enem 2025

Correio Braziliense

Enem - (crédito: Divulgação / Inep)

O Correio, em parceria com o Bernoulli Educação, divulga o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os professores da instituição analisaram as 90 questões objetivas – 45 Ciências da Natureza e 45 de Matemática. As provas foram realizadas na tarde deste domingo (16/11).

Confira todos abaixo ou acesse pelo especial Enem 2025:

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Amarelo) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Azul) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Cinza) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Gabarito extraoficial do Enem 2025, divulgado pelo Bernoulli Educação (Caderno Verde) (foto: Divulgação/Bernoulli Educação)

Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Instituições de ensino públicas e privadas também utilizam o Enem para selecionar estudantes, como critério único ou complementar aos processos seletivos. Os resultados individuais do Enem podem, ainda, ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que tenham convênio com o Inep para aceitar as notas do exame.

*O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida.