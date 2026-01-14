Enem 2025: notas individuais serão liberadas nesta sexta (16/1)

E EuEstudante

. - (crédito: Divulgação / Inep)

Por Alice Meira



Os resultados das notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão divulgados nesta sexta-feira (16/1), como confirmado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas do Enem. A consulta da nota é feita por meio do site do Inep, pela página do participante.

Os resultados divulgados serão para alunos que fizeram as provas de maneira efetiva. As notas dos “treineiros” — alunos que ainda estão no ensino médio, e fazem a prova para testar seus conhecimentos — tem previsão para sair na metade do mês de março. As notas serão utilizadas como parâmetro para a entrada nas universidades federais de todo o país, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma que permite que alunos vejam as notas de corte e possibilidades de conseguir uma vaga. O resultado do Enem também é aceito em âmbito internacional, em faculdades em Portugal, e também serve para conseguir bolsas de estudo em instituições privadas.

As avaliações do Enem 2025 foram realizadas como de costume: duas etapas com 180 questões divididas em dois domingos seguidos: um com conteúdos de humanidades e redação dissertativa-argumentativa, e outro com questões de matérias de exatas e biológicas.