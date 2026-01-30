Certificação do ensino médio pelo Enem está disponível; veja

Amanda S. Feitoza



Está disponível na Página do Participante a declaração de atendimento às condições de certificação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, documento que permite a pré-matrícula em instituições de educação superior para candidatos que buscam a certificação de conclusão do ensino médio por meio do exame. A liberação ocorreu nesta sexta-feira (30/1), após atraso e queixas de estudantes.

No início da manhã desta sexta-feira, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, pelas redes sociais, que as declarações já estavam disponíveis. No entanto, o documento só pôde ser emitido por volta das 13h, após relatos de instabilidade e reclamações de candidatos.

O documento pode ser utilizado por participantes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujo resultado foi divulgado na quinta-feira (29/1), e também nos processos seletivos do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ambos vinculados ao Ministério da Educação (MEC). As inscrições para Prouni e Fies estão previstas para o período de 3 a 6 de fevereiro.

Como emitir a declaração

Para acessar a declaração, o participante deve entrar na Página do Participante, clicar na opção “Resultado 2025”, no menu à esquerda, e selecionar “Declaração”, no canto direito da tela. A emissão é restrita aos candidatos que atendem aos critérios estabelecidos para a certificação.

A declaração é emitida antes do certificado definitivo de conclusão do ensino médio e possibilita a pré-matrícula, desde que o candidato também cumpra os pré-requisitos e prazos definidos pelas instituições de ensino superior. Para obter a declaração ou a certificação pelo Enem, é necessário ter mais de 18 anos na data da prova, alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e obter, no mínimo, 500 pontos na redação.

A certificação digital de conclusão do ensino médio estará disponível a partir de 2 de março, por meio de sistema que será disponibilizado no portal do Inep. O certificado será emitido pelos institutos federais, sem necessidade de comparecimento presencial, e permitirá o ingresso na educação superior no mesmo ano da certificação.