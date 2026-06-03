Enem 2026: Como se preparar de graça com aulas ao vivo no YouTube

Correio Braziliense

Estudante se prepara para o Enem 2026 acompanhando aulas on-line gratuitas e fazendo anotações em seu ambiente de estudo - (crédito: Divulgação)

A Rede Enem, uma empresa da Vitru Educação, está promovendo uma série de aulas gratuitas para auxiliar estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, cujas provas estão marcadas para 8 e 15 de novembro.

A iniciativa, que faz parte do projeto Curso Enem Gratuito, consiste em transmissões ao vivo realizadas todas as quartas-feiras, às 19h. Os encontros ocorrem no canal do Curso Enem Gratuito no YouTube.

Leia Mais

Nesta primeira fase, serão realizados seis aulões entre os meses de junho e julho, abordando diferentes áreas do conhecimento cobradas na prova. O objetivo é ampliar o acesso a conteúdos preparatórios de qualidade com professores especialistas.

Os encontros são abertos a todos os interessados e não é necessário realizar inscrição prévia para assistir às transmissões.

Programação dos aulões

3 de junho, às 19h: Física, com Leonardo Neves Meirelles.

10 de junho, às 19h: Química, com Larissa Sousa Campos.

17 de junho, às 19h: Biologia, com Cláudia de Souza Aguiar.

24 de junho, às 19h: Português, com Mercedes Prado Bonorino.

1º de julho, às 19h: Matemática, com Marcus Marques Costa.

8 de julho, às 19h: Literatura, com Camila Zuchetto Brambilla.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.