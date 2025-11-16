Enem vai avaliar o ensino médio a partir de 2026

JA Jéssica Andrade

Caderno de provas do segundo dia do Enem 2025 - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não será apenas uma porta de entrada para o ensino superior brasileiro. O Ministério da Educação confirmou, neste domingo (16/11), que, a partir de 2026, a prova será utilizada como ferramenta oficial de avaliação do ensino médio, produzindo diagnósticos sobre aprendizagem, desigualdades regionais e impacto das políticas públicas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou o balanço de participação e abstenção deste domingo (16/11), mas confirmou a mudança para os próximos anos. A estratégia atende a demanda de especialistas e aproxima a prova de sua função original, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Segundo o Inep, o objetivo é usar o desempenho dos estudantes para identificar gargalos, orientar redes de ensino e monitorar a implementação do novo ensino médio. Os indicadores gerados passarão a compor estudos e relatórios que servirão de referência para secretarias estaduais e municipais.

Além da revisão no papel do Enem, o Inep e MEC estudam expandir a aplicação do exame para países do Mercosul, permitindo que estudantes de Argentina, Paraguai e Uruguai realizem a prova.

Segundo o Ministro da Educação, Camilo Santana, as provas serão elaboradas em língua portuguesa e abrirão portas para brasileiros e estrangeiros que buscam uma vaga na universidade. A proposta, ainda em fase de pesquisa, envolve debates sobre padronização curricular, logística internacional, segurança, certificação e reconhecimento de notas.