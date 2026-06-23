Enem: veja quais escolas do DF alcançaram as maiores notas

Amanda S. Feitoza Mannu Leones

Rede privada domina ranking do Enem 2025 no Distrito Federal - (crédito: Freepik)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 na última segunda-feira (22/6). O documento, que está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), revela os resultados da última edição do exame, além das provas e gabaritos, o que possibilitou que o Correio fizesse uma análise das escolas brasileiras que obtiveram o maior desempenho no Distrito Federal.

As notas disponíveis nos dados divulgados representam a média da redação e das quatro provas objetivas do Enem, e revelam que as regiões com maior índice de aprovação estão no Sudeste e no Nordeste. Das 50 escolas mais bem avaliadas nacionalmente, apenas duas são públicas, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais, que ocupa a 38° posição, e o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, 49º no ranking.

No Distrito Federal apenas escolas particulares figuram no topo do ranking, com destaque para o Colégio Levorsse (antigo Pódion) da Asa Norte, que ocupa o primeiro lugar, seguido pelo Olimpo, na Asa Sul, e pelo Olimpo de Águas Claras. Confira o ranking:

Colégio Levorsse (antigo Pódion), Asa Norte - Nota: 746.36 Colégio Olimpo, Asa Sul - Nota: 728.55 Colégio Olimpo, Águas Claras - Nota: 716.06 Colégio Galois, Asa Sul - Nota: 700.83 Leonardo da Vinci, Asa Sul - Nota: 692.92 Leonardo da Vinci, Asa Norte - Nota: 689.87 Unico Educacional, Asa Sul - Nota: 687.99 Leonardo da Vinci, Taguatinga - Nota: 684.65 Fleming, Asa Sul - Nota: 681.58 Sigma, Asa Norte - Nota: 680.72 Sigma, Aguas Claras - Nota: 678.89 Madre Carmen Salles, Asa Norte - Nota: 677.61 Sigma, Asa Sul - Nota: 675.38 Coc, Lago Norte - Nota: 671.07 Marista Joao Paulo II , Asa Norte - Nota: 669.44

Colégio celebra nota

Para o professor e diretor de projetos da instituição, Victor Tibúrcio, o resultado vai além da posição alcançada. Em entrevista ao Correio, ele afirmou que a conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído ao longo de toda a trajetória escolar dos estudantes.

Tibúrcio destacou que o resultado obtido pelo Levorsse considera todos os estudantes do terceiro ano que realizaram a prova. “A gente promove o nosso resultado de forma real. É um resultado que reflete um trabalho completo, e não um filtro seleto de alunos”, afirmou.

O educador também ressaltou a dificuldade de alcançar médias elevadas no exame. Segundo ele, a escola conseguiu aumentar seu desempenho em relação ao ano anterior, o que considera um desafio ainda maior do que conquistar uma boa colocação. “Chegar lá é difícil, mas se manter lá e crescer é mais difícil ainda”, avaliou.

De acordo com Tibúrcio, o desempenho é resultado de um processo que começa nos primeiros anos da educação básica. Ele cita o desenvolvimento socioemocional no ensino fundamental e o fortalecimento das habilidades cognitivas ao longo da formação dos estudantes como fatores que contribuem para os resultados obtidos no fim da trajetória escolar.

A conquista também reforça a importância de um trabalho voltado para o conjunto dos alunos, e não apenas para aqueles que já apresentam desempenho acima da média. “A qualidade não pode estar preocupada apenas com o aluno que está na ponta. É preciso garantir que todos tenham condições de alcançar boas notas e realizar seus objetivos”, conclui.