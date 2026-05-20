Defensoria nas Escolas oferecerá atendimentos jurídicos em Samambaia

Correio Braziliense

Atividades serão realizadas na quinta (21/5) e na sexta-feira (22/5), das 9h às 16h, no Centro de Ensino Especial 01, em Samambaia Sul - (crédito: Defensoria Pública/Divulgação)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEE-DF), promove, na quinta (21/5) e na sexta-feira (22/5), a 16ª edição do projeto Defensoria nas Escolas. A ação ocorrerá no Centro de Ensino Especial 01, localizado na QS 303, Conjunto 4, Lote 1, em Samambaia Sul, com atendimentos gratuitos à comunidade escolar das 9h às 16h.

A iniciativa integra o calendário de ações itinerantes desenvolvidas pela DPDF nas Coordenações Regionais de Ensino do Distrito Federal e busca ampliar o acesso à Justiça dentro do ambiente escolar. Em 2026, a ação já passou por Planaltina e Sobradinho e seguirá, ao longo do ano, para regiões como Ceilândia, Brazlândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Guará, São Sebastião, Paranoá, Gama e Santa Maria.

Desde a criação do projeto, já foram contabilizados 13.695 atendimentos voltados a estudantes, familiares e profissionais da educação, com 21.653 pessoas alcançadas pelas ações de educação em direitos. Ao longo das edições, a iniciativa também identificou mais de 10,7 mil crianças e adolescentes sem o nome do pai no registro de nascimento, possibilitando encaminhamentos relacionados ao reconhecimento de paternidade e à garantia do direito à identidade.

Além da assistência jurídica prestada pela Unidade Móvel, o projeto desenvolve atividades educativas coordenadas pela Escola de Assistência Jurídica (Easjur/DPDF) e pela Subsecretaria de Atividade Psicossocial (Suap/DPDF). A proposta é aproximar a população dos serviços da Defensoria Pública por meio de orientação, escuta qualificada e educação em direitos.

Para o Defensor Público e diretor da Easjur/DPDF, Guilherme Vieira, a presença da instituição nas escolas fortalece o exercício da cidadania e amplia o alcance das políticas de acesso à Justiça. “O projeto transforma o ambiente escolar em um espaço de orientação, acolhimento e promoção de direitos, impactando diretamente a comunidade escolar e contribuindo para a construção de soluções mais acessíveis para a população”, destacou.

“A escola é, antes de tudo, um espaço de garantia de direitos, de proteção e de construção de cidadania. Quando a Defensoria Pública chega às nossas unidades escolares, ela aproxima serviços essenciais das famílias e fortalece a rede de cuidado com nossos estudantes. Essa parceria representa um olhar sensível para as realidades vividas pela comunidade escolar e reafirma o compromisso do Governo do Distrito Federal com uma educação pública que acolhe, orienta e transforma vidas para além da sala de aula”, declarou a secretária de Educação interina do DF, Iêdes Braga.

Com informações da Defensoria Pública do DF