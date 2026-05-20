Prêmio SBPC-TikTok de Divulgação Científica recebe inscrições até sexta

Anna Júlia Castro

A premiação foi criada para valorizar comunicadores e instituições que utilizam o ambiente digital para aproximar a ciência do público - (crédito: Reprodução/Creative Commons)

Criadores de conteúdo, pesquisadores, professores, estudantes e instituições que utilizam as redes sociais para divulgar ciência têm até esta sexta-feira (22/5) para se inscrever no Prêmio SBPC-TikTok de Divulgação Científica. A iniciativa é promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em parceria com a TikTok, e busca reconhecer projetos que transformam conhecimento científico em conteúdos acessíveis, criativos e baseados em evidências.

A premiação foi criada para valorizar comunicadores e instituições que utilizam o ambiente digital para aproximar a ciência do público, por meio de vídeos educativos, conteúdos explicativos e ações de divulgação científica nas redes sociais.

O prêmio está dividido em três categorias sendo elas Revelação da Divulgação Científica, destinada a novos criadores de conteúdo, Melhor Perfil de Divulgação Científica, voltada a comunicadores já consolidados, e Melhor Divulgação Científica Institucional, direcionada a universidades, institutos, coletivos e organizações que atuam na área.

Podem participar criadores de conteúdo maiores de 18 anos e instituições que utilizam o TikTok como ferramenta de divulgação científica. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online, com o envio de links e exemplos dos conteúdos produzidos.

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Além de troféus e premiações como tablets e pods, os vencedores das categorias individuais participarão da cerimônia de entrega durante a 78ª Reunião Anual da SBPC, que será realizada entre os dias 26 de julho e 1º de agosto de 2026, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. O evento é considerado o maior encontro científico da América Latina.

Segundo a presidente da SBPC, Francilene Garcia, a proposta da iniciativa vai além do alcance nas redes sociais e busca reconhecer conteúdos comprometidos com a qualidade da informação e a democratização do conhecimento científico.

“Divulgar ciência hoje também é criar pontes entre a produção do conhecimento e a sociedade. Queremos reconhecer pessoas e instituições que ajudam a tornar a ciência mais próxima, compreensível e presente no cotidiano”, afirmou.

Mais informações e edital, neste link.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia