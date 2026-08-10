Como o filme Odisseia pode ajudar nos estudos para o Enem

Mariana Niederauer

Em sala de aula, o filme pode funcionar como uma "isca visual" para engajar os alunos em temas de história e literatura - (crédito: Universal Pictures/Divulgação)

A versão cinematográfica do clássico Odisseia, dirigida por Christopher Nolan, tem gerado debates e pode ser uma ferramenta de estudo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o professor de história Luiz Carlos Rodrigues, especialista pedagógico do SAS Educação, o filme funciona como um recurso de apoio, desde que algumas orientações sejam seguidas.

Para o especialista, é fundamental não confundir a produção com um livro de história. Ele sugere que os estudantes sigam três passos práticos para aproveitar o conteúdo sem confundir ficção e realidade.

O primeiro é separar o mito da realidade arqueológica, compreendendo que deuses e monstros são alegorias. O segundo passo é buscar resumos da obra original para identificar as licenças poéticas do roteiro. Por fim, é recomendado debater as escolhas do diretor após a sessão para exercitar o pensamento crítico.





Como usar o filme em sala de aula

Em sala de aula, o filme pode funcionar como uma "isca visual" para engajar os alunos em temas de história e literatura. O professor pode indicar o longa e, depois, promover um debate sobre os tópicos vistos na tela. Essa abordagem transforma o estudante de espectador passivo em um crítico ativo.

A partir do filme, é possível analisar a clássica "jornada do herói" em comparação com narrativas modernas e discutir a representação de figuras femininas, como Penélope e as deusas. Outro ponto é o modo como a indústria de Hollywood adapta a literatura para o entretenimento comercial.

O leque de conteúdos que podem ser explorados é interdisciplinar. Na literatura, aborda-se a tradição oral, a estrutura do gênero épico e conceitos como hubris (orgulho desmedido) e nostos (desejo de retorno ao lar).

Em história, a obra serve de gancho para estudar as origens do povo grego. É possível analisar a transição do Período Homérico, com suas comunidades agrícolas, para a formação das pólis, as cidades-Estado. Questões sociais, como as leis de hospitalidade e o papel feminino na estrutura patriarcal, também podem ser debatidas.

É pouco provável que o Enem deste ano cobre uma questão específica sobre o filme, pois o banco de perguntas é elaborado com antecedência. No entanto, o professor lembra que temas ligados à Antiguidade Clássica, como democracia, política e cidadania, são recorrentes nas provas de história, sociologia e filosofia.